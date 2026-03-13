Снажан лед погодио Бањалуку: Страшан звук ударања од аута

Аутор:АТВ
13.03.2026
15:40
Бањалуку, али и друге дијелове Републике Српске у послијеподневним сатима погодило је снажно невријеме.
Највећи град Српске нашао се на удару леда, који је пратила грмљавина, да би потом услиједио пљусак.
Према метео радару, невријеме у Бањалуци ће трајати неколико сати, након чега слиједи разведравање.
У суботу нас очекује право прољеће, најавили су метеоролози. Температура ће ићи до 19 степени, а подједнако угодно биће и у недјељу.
У понедјељак благи пад температуре са наоблачењем. Минимална температура износиће пет степени, а максимална 16. Према тренутним прогнозама, падавине стижу у уторак. Температура ће пасти на 10 степени, док ће минимална остати иста.
Киша се очекује и у сриједу, али и са могућим назнакама за падавине и у остатку седмице. Пријатно вријеме које нас је изненадило почетком марта можда се врати тек крајем седмице.
Тренутне прогнозе предвиђају да ће викенд наредне седмице проћи са максималних 13 степени.
