Logo
Large banner

Аутор:

АТВ

13.03.2026

15:40

Коментари:

0
Снажан лед погодио Бањалуку: Страшан звук ударања од аута

Бањалуку, али и друге дијелове Републике Српске у послијеподневним сатима погодило је снажно невријеме.

Највећи град Српске нашао се на удару леда, који је пратила грмљавина, да би потом услиједио пљусак.

Према метео радару, невријеме у Бањалуци ће трајати неколико сати, након чега слиједи разведравање.

Прогноза за наредне дане

У суботу нас очекује право прољеће, најавили су метеоролози. Температура ће ићи до 19 степени, а подједнако угодно биће и у недјељу.

У понедјељак благи пад температуре са наоблачењем. Минимална температура износиће пет степени, а максимална 16. Према тренутним прогнозама, падавине стижу у уторак. Температура ће пасти на 10 степени, док ће минимална остати иста.

Киша се очекује и у сриједу, али и са могућим назнакама за падавине и у остатку седмице. Пријатно вријеме које нас је изненадило почетком марта можда се врати тек крајем седмице.

Тренутне прогнозе предвиђају да ће викенд наредне седмице проћи са максималних 13 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner