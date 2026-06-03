Ђоковић пресјекао кинеске фактуре: ХЕ „Бистрица“ у директним преговорима уштедјела 15 милиона КМ

Аутор:АТВ
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Радови на изградњи система хидроелектрана на ријеци Бистрици настављени су након што је ново руководство предузећа „Хидроелектране Бистрица“ д.о.о. Фоча, у директним преговорима са кинеским извођачем AVIC, успјело да смањи испостављена финансијска потраживања за око 15 милиона конвертибилних марака.
Према информацијама до којих је дошао princip.news, кључни искорак направљен је након ревизије спорних фактура и варијационих налога, односно накнадних радова који су се односили на пробијање доводних тунела и трошкове настале током периода обуставе радова.
Преговоре је предводио нови вршилац дужности директора „Хидроелектрана Бистрица“ Марко Ђоковић, који је са својим тимом кинеској страни предочио техничке и правне аргументе да дио фактурисаних износа нема утемељење у стварно изведеним радовима нити у уговорним обавезама.
Након интензивних разговора, кинеска корпорација AVIC прихватила је аргументе домаће стране, чиме су финансијска потраживања смањена за око 15 милиона КМ.
Тиме је директно растерећено предузеће „Хидроелектране на Дрини“, као матични власник, али и цјелокупан систем „Електропривреде Републике Српске“.
Ђоковић је у телефонском разговору за princip.news потврдио да је ријеч о значајном пословном успјеху, истичући да се финансијско растерећење не односи само на тренутно стање потраживања, већ и на будуће фазе извођења радова.
„Само одлучним, поштеним и дисциплинованим приступом можемо довести себе у повољну ситуацију у свим активностима и изазовима који се постављају пред нас“, поручио је Ђоковић.
Он је нагласио да је овакав исход резултат одговорног и стручног приступа, али и подршке консултантског тима који је учествовао у анализи пројекта.
Осим корекције спорних фактура, Ђоковић истиче да је у претходна два мјесеца исплаћено 10 милиона евра дуговања према кинеским партнерима, као и да је капитална вриједност предузећа увећана за више од 16 милиона КМ.
На градилиште су се вратили и радници. Тренутно је на терену око 60 радника који су ангажовани на наставку изградње објеката.
Пројекат ХЕ „Бистрица“, који обухвата систем хидроелектрана Бистрица 1, Бистрица 2 и Бистрица 3, једна је од важнијих енергетских инвестиција у Републици Српској. Постигнути договор са кинеским извођачем требало би да омогући стабилизацију односа, наставак радова и реалније управљање трошковима у наставку реализације пројекта.
Финансијски заокрет у „Хидроелектранама Бистрица“ показује да се и код великих инфраструктурних пројеката, уз одлучно руководство и јасну аргументацију, могу заштитити јавни интерес и новац енергетског система Републике Српске.
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