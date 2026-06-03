Logo
Large banner

"Европа изгубила око три билиона евра због одбијања руске енергије"

Аутор:

АТВ
03.06.2026 08:40

Коментари:

0
"Европа изгубила око три билиона евра због одбијања руске енергије"
Фото: Танјуг / АП

Специјални представник за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и генерални директор Руског фонда за директна улагања (РДИФ) Кирил Дмитријев изјавио је да су европске земље изгубиле приближно три билиона евра због одбијања руских енергената.

Навео је да тако ефикасно воде своје економије ка колапсу.

Дмитријев је новинарима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу (СПИЕФ) рекао да Њемачка и друге европске земље виде да су већ изгубиле око три билиона евра због "порицања" руског енергетског сектора и да "ефикасно воде своје економије ка колапсу", пренео је ТАСС.

"Стога је важно да европске снаге и политичари буду присутни на СПИЕФ-у. Такође ћемо одржати састанак и панел дискусију са представником њемачке странке Алтернатива за Њемачку, која се такође залаже за обнављање Сјеверног тока 2 и за обнављање партнерства са Русијом", рекао је Дмитријев.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Нафта

Европска унија

Кирил Дмитријев

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кијев тврди да су напали нафтни терминал у Санкт Петербургу

Свијет

Кијев тврди да су напали нафтни терминал у Санкт Петербургу

44 мин

0
САД предложиле нове царине: Ове земље су на "листи"

Економија

САД предложиле нове царине: Ове земље су на "листи"

1 ч

0
Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у

Свијет

Седам цивила погинуло у нападу дрона на аутобус у ДНР-у

1 ч

0
Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде

Свијет

Мистерија у Њујорку: Групе људи током ноћи улазе у канализациони систем града - нико не зна шта раде

1 ч

1

Више из рубрике

САД предложиле нове царине: Ове земље су на "листи"

Економија

САД предложиле нове царине: Ове земље су на "листи"

1 ч

0
Није Бањалука: У овом граду у Српској су најскупљи станови

Економија

Није Бањалука: У овом граду у Српској су најскупљи станови

17 ч

0
Новац

Економија

Оглас у БиХ запалио мреже: Плата 6.000 КМ и бесплатан смјештај

17 ч

0
Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

Економија

Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

1 д

0

  • Најновије

08

54

Возачи, опрез! Нестабилно вријеме и опасност од одрона

08

50

Најљепше вијести: Српска богатија за 24 бебе

08

46

Додик: Убијање Срба у Ледићима с циљем истребљења; Ослобађањем оптужених правосуђе починило злочин

08

41

Упозорење: У Српској јака киша и вјетар, могућ и град!

08

40

"Европа изгубила око три билиона евра због одбијања руске енергије"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner