Аутор:АТВ
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Специјални представник за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и генерални директор Руског фонда за директна улагања (РДИФ) Кирил Дмитријев изјавио је да су европске земље изгубиле приближно три билиона евра због одбијања руских енергената.
Навео је да тако ефикасно воде своје економије ка колапсу.
Дмитријев је новинарима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу (СПИЕФ) рекао да Њемачка и друге европске земље виде да су већ изгубиле око три билиона евра због "порицања" руског енергетског сектора и да "ефикасно воде своје економије ка колапсу", пренео је ТАСС.
"Стога је важно да европске снаге и политичари буду присутни на СПИЕФ-у. Такође ћемо одржати састанак и панел дискусију са представником њемачке странке Алтернатива за Њемачку, која се такође залаже за обнављање Сјеверног тока 2 и за обнављање партнерства са Русијом", рекао је Дмитријев.
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