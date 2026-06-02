Није Бањалука: У овом граду у Српској су најскупљи станови

Тржиште некретнина у 2026. години исписује нове, рекордерке странице, а најновији подаци о цијенама новоградње донијели су изненађење које нико није очекивао.
Иако многи мисле да су станови најскупљи у Бањалуци, нови подаци доносе друкчије чињенице.
Према званичним подацима за први квартал 2026. године, цијене у појединим градовима драстично одскачу од републичког просјека.
Просјечна цијена квадрата новог стана у Требињу у прва три мјесеца ове године достигла је невјероватних 4.577 КМ.
Овај податак потврђује да потражња за некретнинама у најјужнијем граду Републике Српске не јењава, упркос томе што су цијене за просјечног грађанина постале мисаона именица.
Док Требиње држи рекорд, ни остали већи центри у Републици Српској не заостају много, пише "Бука".
Бањалука се усталила на високих 3.881 КМ по квадрату, док се Источно Ново Сарајево позиционирало са просјечном цијеном од 2.875 КМ.
