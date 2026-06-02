Није Бањалука: У овом граду у Српској су најскупљи станови

Аутор:

АТВ
02.06.2026 15:19

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Тржиште некретнина у 2026. години исписује нове, рекордерке странице, а најновији подаци о цијенама новоградње донијели су изненађење које нико није очекивао.

Иако многи мисле да су станови најскупљи у Бањалуци, нови подаци доносе друкчије чињенице.

Према званичним подацима за први квартал 2026. године, цијене у појединим градовима драстично одскачу од републичког просјека.

Бањалука није на првом мјесту

Просјечна цијена квадрата новог стана у Требињу у прва три мјесеца ове године достигла је невјероватних 4.577 КМ.

Овај податак потврђује да потражња за некретнинама у најјужнијем граду Републике Српске не јењава, упркос томе што су цијене за просјечног грађанина постале мисаона именица.

Стање у осталим градовима и раст тржишта

Док Требиње држи рекорд, ни остали већи центри у Републици Српској не заостају много, пише "Бука".

Бањалука се усталила на високих 3.881 КМ по квадрату, док се Источно Ново Сарајево позиционирало са просјечном цијеном од 2.875 КМ.

Статистика показује невјероватну активност:

  • Раст продаје: У Републици Српској је у прва три мјесеца продато 957 станова, што је невјероватан скок од 80,9% у односу на исти период прошле године.
  • Укупна вриједност: Продаја станова у Српској “тешка” је око 146,4 милиона КМ.
  • Најактивнији градови: Бањалука (189 станова), Прњавор (118), Требиње (94), Приједор (89) и Источна Илиџа (87).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

