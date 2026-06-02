Инфлуенсерка пронађена мртва у стану, сумња се на једно

АТВ
02.06.2026 15:16

Фото: pexels/Karin S

Инфлуенсерка Паола Маркез пронађена је мртва у суботу у свом стану у граду Сан Луис Потоси у Мексику, а истражиоци случај воде као могуће самоубиство.

Тијело без знакова живота пронашао је члан породице, који је контактирао хитне службе, саопштило је Државно тужилаштво. Љекари су на лицу мјеста констатовали смрт.

Маркез је имала више од два милиона пратилаца на Фејсбуку, Инстаграму и ТикТоку, гдје је објављивала садржај о путовањима и животном стилу.

Посљедња објава на ТикТоку

У свом посљедњем видео-снимку на ТикТоку, објављеном у петак, инфлуенсерка је рекла пратиоцима да осјећа да се креће у погрешном смјеру.

"Манифестовала сам, али мислим да сам манифестовала уназад, јер оно мало што сам имала ми измиче", рекла је она.

Њен отац, Еркулес Маркез Балдерас, огласио се на Фејсбуку поводом смрти кћерке:

"Моје благо је отишло прије мене, моја прелијепа ћерка Паола Маркез. Драги Боже, чувај је на неком прелијепом месту кћерко моја, једног дана ћемо поново бити заједно, почивај у миру моја принцезо."

Сахрана и миса одржане су јуче у области Хуичихуајан, а бројни пратиоци оставили су поруке саучешћа на друштвеним мрежама, изражавајући тугу због њене смрти, преноси Дејли мејл.

