Logo
Large banner

Оглас у БиХ запалио мреже: Плата 6.000 КМ и бесплатан смјештај

Аутор:

АТВ
02.06.2026 15:08

Коментари:

0
Новац
Фото: ATV

Огласи за посао из Херцеговине посљедњих дана су привукли велику пажњу на друштвеним мрежама због плата које су знатно изнад просјека у Босни и Херцеговини.

Наиме, у Вибер групи "Тражим нудим посао" објављени су огласи за запошљавање радника у луксузном хотелу "Пресидент" у Чапљини, а посебно се истичу примања за куваре која досежу готово 6.000 конвертибилних марака, односно 3.000 евра, пише "Бизнисинфо.ба".

Кувару плаћа 3000 евра

Како се наводи у огласу, хотел тражи кувара или куварицу за рад у а ла карте ресторану, а понуђена плаћа креће се од 2.500 до 3.000 евра, односно приближно између 4.900 и 5.900 КМ.

Саво Минић вјежба

Регион

Минић дизао тегове: 100 килограма из чучња - ВИДЕО

Уз високу плату запосленицима су понуђени бесплатан смјештај, рад у смјенама, један слободан дан недјељно, стално запослење, као и годишњи одмор у трајању од 2 пута по 12 дана.

Осим кувара, хотел тражи и конобаре и конобарице, за које је понуђена плаћа од 2.500 до 3.000 КМ, уз осигуран смјештај и храну, рад у смјенама (шест дана рада и један слободан дан), као и могућност сталног запослења и додатних бонуса.

Луксузни хотел у близини Међугорја и Јадрана

Хотел "Пресидент" налази се у Тасовчићима код Чапљине, на врло атрактивној локацији у близини границе с Хрватском, магистралног пута према Јадранском мору, али и туристичких дестинација попут Међугорја и Мостара.

Ријеч је о луксузном објекту отвореном 2021. године, који је брзо постао једно од познатијих мјеста за смјештај и организацију догађања у Херцеговини.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Од новог америчког амбасадора очекујемо да буде реалан и коректан

Занимљиво је да је један од власника хотела бивши хрватски репрезентативац и фудбалер Никица Јелавић, који је хотел покренуо заједно с пословним партнером Гораном Сушком.

Јелавић је рођен у Габели код Чапљине, а током каријере играо је за Глазгов Ренџерс, Евертон и Хал. Након завршетка спортске каријере окренуо се бизнису и улагањима у туризам и угоститељство, али и тренерској каријери - у нетом завршеној сезони водио је Локомотиву.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Огласи за посао

Оглас

посао

Плата

Радници

Чапљина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин

Република Српска

Гајанин: Српска се успјешно развија захваљујући институцијама

2 ч

0
Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

БиХ

Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

2 ч

0
Предсједништво БиХ

БиХ

Приједлог буџета пао у Предсједништву БиХ?

2 ч

0
Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Бошњаци се понашају као политички малољетни, траже останак старатеља

2 ч

0

Више из рубрике

Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

Економија

Делегација Српске на престижном економском форуму у Санкт Петербургу

8 ч

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

17 ч

0
Бубић у Дрвару

Економија

Бубић: Влада Српске донирала погону у Дрвару 200.000 КМ

20 ч

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.

Економија

Од поноћи појефтињује гориво у Хрватској

23 ч

0

  • Најновије

16

32

Руси жестоко одговорили, у пламену погони

16

27

Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

16

23

Игре јаких, срца великих: Бронзани Мајдан овог викенда постаје центар хуманости и спорта

16

16

Заплијењено милион таблета са листе психоактивних супстанци: Хапшење на граничном прелазу

16

03

Омекшивач није препоручљиво користити при прању ове одјеће: Може је оштетити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner