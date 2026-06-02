Оглас у БиХ запалио мреже: Плата 6.000 КМ и бесплатан смјештај

Аутор:АТВ
Коментари:0
Огласи за посао из Херцеговине посљедњих дана су привукли велику пажњу на друштвеним мрежама због плата које су знатно изнад просјека у Босни и Херцеговини.
Наиме, у Вибер групи "Тражим нудим посао" објављени су огласи за запошљавање радника у луксузном хотелу "Пресидент" у Чапљини, а посебно се истичу примања за куваре која досежу готово 6.000 конвертибилних марака, односно 3.000 евра, пише "Бизнисинфо.ба".
Како се наводи у огласу, хотел тражи кувара или куварицу за рад у а ла карте ресторану, а понуђена плаћа креће се од 2.500 до 3.000 евра, односно приближно између 4.900 и 5.900 КМ.
Уз високу плату запосленицима су понуђени бесплатан смјештај, рад у смјенама, један слободан дан недјељно, стално запослење, као и годишњи одмор у трајању од 2 пута по 12 дана.
Осим кувара, хотел тражи и конобаре и конобарице, за које је понуђена плаћа од 2.500 до 3.000 КМ, уз осигуран смјештај и храну, рад у смјенама (шест дана рада и један слободан дан), као и могућност сталног запослења и додатних бонуса.
Хотел "Пресидент" налази се у Тасовчићима код Чапљине, на врло атрактивној локацији у близини границе с Хрватском, магистралног пута према Јадранском мору, али и туристичких дестинација попут Међугорја и Мостара.
Ријеч је о луксузном објекту отвореном 2021. године, који је брзо постао једно од познатијих мјеста за смјештај и организацију догађања у Херцеговини.
Занимљиво је да је један од власника хотела бивши хрватски репрезентативац и фудбалер Никица Јелавић, који је хотел покренуо заједно с пословним партнером Гораном Сушком.
Јелавић је рођен у Габели код Чапљине, а током каријере играо је за Глазгов Ренџерс, Евертон и Хал. Након завршетка спортске каријере окренуо се бизнису и улагањима у туризам и угоститељство, али и тренерској каријери - у нетом завршеној сезони водио је Локомотиву.
