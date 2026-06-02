Истрага након смрти дјевојчице у Аустрији: Троје љекара под лупом због кобног пропуста

Након трагичне смрти седамнаестогодишње дјевојке у аустријској болници, државно тужилаштво покренуло је истрагу против троје љекара који су учествовали у њеном лијечењу.
Обдукција је открила узроке који су довели до овог кобног исхода, пише ОРФ.
Тинејџерка је крајем прошле године преминула након хитне операције у болници у Оберварту, у покрајини Градишће. Према писању аустријских медија, дјевојка је у болницу довезена у животно угроженом стању, а упркос напорима љекарског тима, након хируршког захвата је преминула.
Обдукција, чији су резултати објављени у уторак, показала је да је узрок смрти било затајење више органа изазвано сепсом, која се развила због упале трбушне марамице усљед пуцања слијепог цријева.
Дјевојка се лијечила и прије доласка у болницу, након чега је возилом хитне помоћи превезена у здравствену установу, али је љекари нису успјели стабилизовати.
Истрага коју је наложило државно тужилаштво у Ајзенштату сада обухвата троје љекара који су учествовали у њеном лијечењу, укључујући и љекара опште праксе. Наручено је и додатно медицинско вјештачење које би требало да утврди ко је и у ком тренутку могао препознати дијагнозу и спријечити фатални исход.
За сада није познато када би истрага могла бити завршена, нити хоће ли резултовати подизањем оптужнице.
