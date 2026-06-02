Изабрани потпредсједници СП и донесена одлука о учешћу на изборима

Аутор:АТВ
На сједници Главног одбора Социјалистичке партије, одржаној с циљем припреме за предстојеће изборне активности, донесене су кључне кадровске одлуке којима је ојачана страначка структура.
За нове потпредсједнике Социјалистичке партије изабрани су Петар Јокановић, Недељко Јовић, Рајко Ћапин и Душко Милуновић, чиме је руководећи тим странке додатно оснажен. Истовремено, на чело Извршног одбора СП-а именован је Огњен Куљић, који ће преузети координацију оперативних послова у наредном периоду.
Предсједник Социјалистичке партије, Петар Ђокић, током сједнице је представио изборну стратегију за предстојеће опште изборе.
Он је потврдио да ће Социјалистичка партија на изборе изаћи са самосталним кандидатским листама за ниво Републике Српске и Босне и Херцеговине, као и за поједине кантоне у Федерацији БиХ, чиме странка настоји да додатно профилише своју политичку платформу.
Када је ријеч о инокосним функцијама, Ђокић је истакао досљедност у поштовању коалиционих односа.
Потврђено је да ће Социјалистичка партија, у складу са раније постигнутим договором са коалиционим партнерима, пружити пуну подршку заједничким кандидатима СНСД-а.
