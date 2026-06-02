Мастиловић: Планиран циклус појачаног улагања у науку

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић рекао је да су млади људи, нарочито студенти, главни стратешки ресурс Српске, те да је у овој години планиран циклус појачаног улагања у науку.
Мастиловић је напоменуо да је планирано да издвајања за научне пројекте у наредној години буду вишеструко повећана у односу на досадашња.
"Веома значајан пројекат нас очекује ове године, а то је изградња научно-технолошког парка у Кампусу Универзитета у Бањалуци, који ће бити окосница научно-технолошког развоја Републике Српске", изјавио је Мастиловић новинарима на Факултету политичких наука Универзитета у Бањалуци, гдје је предсједник Владе Српске Саво Минић одржао предавање "Република Српска - јуче, данас, сутра".
Он је захвалио Влади Републике Српске и премијеру Минићу за подршку за реализацију ових активности, али и за повећана издвајања у развој високог образовања, као и студентског стандарда, гдје је направљен озбиљан искорак.
"Јединствени смо у региону, а можда и шире, јер наши студенти имају бесплатно школовање и смјештај у студентским домовима, као и субвенције за исхрану, а додијелимо и више од 1.000 стипендија годишње", рекао је Мастиловић.
Мастиловић је напоменуо да је Влада Српске у претходном периоду издвојила значајна средства за инфраструктуру, те објекте универзитета и факултета, што значајно доприноси подизању квалитета високог образовања.
"Циљ нам је да што више омладине задржимо на овом простору и да им омогућимо најквалитетније студирање у Српској и мислим да идемо у добром смјеру", рекао је Мастиловић, преноси Срна.
