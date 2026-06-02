Пола милиона КМ за суфинансирање програма у култури и пројеката националних мањина

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је данас два конкурса - за суфинансирање програма и пројеката у култури и за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина, за шта ће бити издвојено 500.000 КМ.
Подношење пријава могуће је до 2. јула, саопштено је из ресорног министарства, преноси Срна
"Конкурси представљају један од најзначајнијих механизама подршке културном и умјетничком стваралаштву у Републици Српској јер омогућавају суфинансирање пројеката из различитих области културе, подстичу продукцију нових умјетничких садржаја и доприносе очувању континуитета културног живота широм Републике Српске", наведено је у саопштењу.
Из Министарства су напоменули да су ови конкурси расписани у складу са новим Правилником о поступку избора и начину суфинансирања програма и пројеката у култури, којим су прецизније дефинисане конкурсне категорије, пројектни обрасци и критеријуми за вредновање пријава, чиме су обезбијеђени јаснији услови за апликанте и ефикаснији поступак избора пројеката.
"У складу са Правилником расписани су конкурси за суфинансирање програма рада репрезентативних струковних удружења у култури, за суфинансирање пројеката у области књижевности, из области заштите и промоције културног насљеђа, у области издавачке дјелатности, за суфинансирање пројеката културно-умјетничких друштава и ансамбала народних игара и пјесама", наведено је у саопштењу.
Конкурси су расписани и за суфинансирање пројеката из области визуелне и мултимедијалне умјетности, области музичке и музичко-сценске умјетности, те из области позоришне умјетности.
На основу Правилника о критеријумима и поступку расподјеле средстава за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина расписан је и јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина у Републици Српској у 2026. години.
"Право подношења пријава имају физичка и правна лица која имају пребивалиште, односно сједиште у Републици Српској и која су регистрована за обављање културне дјелатности, док су услови за учешће додатно прецизирани у сваком појединачном конкурсу", наведено је у саопштењу.
Пријаве се подносе искључиво за пројекте за које су предвиђени и други извори финансирања, при чему учешће Министарства просвјете и културе Републике Српске не може бити веће од 80 одсто укупног буџета пројекта.
Подносиоци пријава дужни су да документацију доставе у складу са условима прописаним у сваком појединачном конкурсу и на обрасцима које је припремило Министарство, а неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Сви јавни конкурси, као и пратећи обрасци за пријаву, доступни су на порталу Владе Републике Српске, на страници Министарства просвјете и културе Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч17
Република Српска
3 ч0
Најновије
16
33
16
32
16
27
16
23
16
16
Тренутно на програму