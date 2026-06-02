Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас да је неусвајањем буџета институција БиХ блокирано повећање примања запослених у заједничким институцијама и да највећу одговорност за то сноси бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић.
Амиџић је истакао да је на сједници Предсједништва БиХ, на којој је разматран приједлог буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ, подршку дала само српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, док је усвајање највише проблематизовао Бећировић, који је то питање повезивао са другим темама које немају никакве везе са тим документом.
Он је навео да је свјестан тешке финансијске ситуације у БХРТ-у, али да се у незавидном положају налазе и друга предузећа и установе у БиХ, попут "Жељезаре" у Зеници или бањалучког "Водовода".
"Али, то нема никакве везе са буџетом институција БиХ и међународних обавеза БиХ", изјавио је Амиџић новинарима у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.
Говорећи о улози званичника СДП-а у процесу усвајања буџета, Амиџић је рекао да је једино министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез показао политичку рационалност јер се на сједници Савјета министара није противио усвајању буџета.
Према његовим ријечима, предсједник Владе Федерације БиХ Нермин Никшић је одгађањем сједница Фискалног савјета допринио да не буде усвојен глобални фискални оквир, док је Бећировић, како је навео, ставио политику испред интереса грађана.
Амиџић је упозорио да би због блокаде буџета могла бити успорена и реализација НЦТС система, који треба да омогући бржи проток робе преко граничних прелаза.
"Налазимо се у шестој или седмој фази тог процеса, а дигитализација би омогућила да се превозници мање задржавају на границама", рекао је Амиџић.
Он је оцијенио да се блокаде настављају на штету грађана и привреде, те критиковао и члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ Зијада Крњића због ранијих спорова у вези са инфраструктурним и царинским пројектима.
Амиџић је подсјетио да је буџет у Савјету министара усвојен једногласно и да ниједан буџетски корисник није имао примједбе.
"Овим буџетом предвиђено је више од 130 милиона КМ за примања запослених у заједничким институцијама, примјена веће основице од 1. јануара, раст топлог оброка у складу са колективним уговором, регрес и повећање накнаде за превоз за 15 одсто", навео је Амиџић.
Он је истакао да му је тешко прихватити да се у БиХ важне одлуке блокирају из политичких разлога.
"Врло ми је тешко да живим у земљи у којој готово да не постоји минимум политичког, али ни људског разума. Одговорност за ово треба да сносе они који нису дали подршку буџету, а прије свега мислим на Бећировића", поручио је Амиџић, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
27
16
23
16
16
16
03
15
51
Тренутно на програму