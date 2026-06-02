Logo
Large banner

Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ

Аутор:

АТВ
02.06.2026 14:22

Коментари:

0
Амиџић: Бећировић најодговорнији за блокаду буџета институција БиХ
Фото: ATV

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је данас да је неусвајањем буџета институција БиХ блокирано повећање примања запослених у заједничким институцијама и да највећу одговорност за то сноси бошњачки члан Предсједништва БиХ Денис Бећировић.

Амиџић је истакао да је на сједници Предсједништва БиХ, на којој је разматран приједлог буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ, подршку дала само српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, док је усвајање највише проблематизовао Бећировић, који је то питање повезивао са другим темама које немају никакве везе са тим документом.

Он је навео да је свјестан тешке финансијске ситуације у БХРТ-у, али да се у незавидном положају налазе и друга предузећа и установе у БиХ, попут "Жељезаре" у Зеници или бањалучког "Водовода".

"Али, то нема никакве везе са буџетом институција БиХ и међународних обавеза БиХ", изјавио је Амиџић новинарима у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву.

Говорећи о улози званичника СДП-а у процесу усвајања буџета, Амиџић је рекао да је једино министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез показао политичку рационалност јер се на сједници Савјета министара није противио усвајању буџета.

Према његовим ријечима, предсједник Владе Федерације БиХ Нермин Никшић је одгађањем сједница Фискалног савјета допринио да не буде усвојен глобални фискални оквир, док је Бећировић, како је навео, ставио политику испред интереса грађана.

Амиџић је упозорио да би због блокаде буџета могла бити успорена и реализација НЦТС система, који треба да омогући бржи проток робе преко граничних прелаза.

"Налазимо се у шестој или седмој фази тог процеса, а дигитализација би омогућила да се превозници мање задржавају на границама", рекао је Амиџић.

Он је оцијенио да се блокаде настављају на штету грађана и привреде, те критиковао и члана Управног одбора Управе за индиректно опорезивање /УИО/ БиХ Зијада Крњића због ранијих спорова у вези са инфраструктурним и царинским пројектима.

Амиџић је подсјетио да је буџет у Савјету министара усвојен једногласно и да ниједан буџетски корисник није имао примједбе.

"Овим буџетом предвиђено је више од 130 милиона КМ за примања запослених у заједничким институцијама, примјена веће основице од 1. јануара, раст топлог оброка у складу са колективним уговором, регрес и повећање накнаде за превоз за 15 одсто", навео је Амиџић.

Он је истакао да му је тешко прихватити да се у БиХ важне одлуке блокирају из политичких разлога.

"Врло ми је тешко да живим у земљи у којој готово да не постоји минимум политичког, али ни људског разума. Одговорност за ово треба да сносе они који нису дали подршку буџету, а прије свега мислим на Бећировића", поручио је Амиџић, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

Денис Бећировић

буџет

ФБиХ

Савјет министара БиХ

Предсједништво БиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједништво БиХ

БиХ

Приједлог буџета пао у Предсједништву БиХ?

2 ч

0
Радован Ковачевић

БиХ

Ковачевић: Бошњаци се понашају као политички малољетни, траже останак старатеља

2 ч

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила је отправнику послова Амбасаде Русије у БиХ Андреју Морозову за принципијелну позицију Руске Федерације, досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума и уставне позиције два ентитета и три конститутивна народа.

БиХ

"Захвалност Русији за досљедно поштовање Дејтонског споразума"

4 ч

0
ОХР, Канцеларија високог представника

БиХ

"Да ли у БиХ уопште треба високи представник?"

4 ч

2

  • Најновије

16

27

Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

16

23

Игре јаких, срца великих: Бронзани Мајдан овог викенда постаје центар хуманости и спорта

16

16

Заплијењено милион таблета са листе психоактивних супстанци: Хапшење на граничном прелазу

16

03

Омекшивач није препоручљиво користити при прању ове одјеће: Може је оштетити

15

51

Истрага након смрти дјевојчице у Аустрији: Троје љекара под лупом због кобног пропуста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner