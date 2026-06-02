"Да ли у БиХ уопште треба високи представник?"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бивши дипломата Бранко Бранковић изјавио је уочи Савјета за спровођење мира /ПИК/, на којој би требало да буде ријечи о именовању новог високог представника у БиХ, да се поставља озбиљно питање да ли ће нови кандидат уопште проћи Савјет безбједности УН, што није био случај са туристом Кристијаном Шмитом, а уколико се то и догоди, намеће се питање његове сврхе.
"Чак и да не буде вета ниједне земље и да му сви дају глас у Савету безбедности, поставља се питање рационалности и политичке и свакојаке, да ли тај човек уопште ту треба да буде и да ли треба да постоји таква функција у БиХ, али се ту не може ништа урадити до промене Дејтонског споразума", навео је Бранковић за Срну.
Он је изразио наду да ће нови кандидат имати пуну подршку Савјета безбједности и да ће бити легитиман према Дејтонском мировном споразуму, што Шмит није био, те су самим тим и његове одлуке ништавне.
"Оне су формалноправно ништавне јер Шмит није имао овлаштења да било какву одлуку у том смислу донесе", истакао је Бранковић.
БиХ
Жал за Шмитом: Исламска заједница забринута ко ће бити нови високи представник у БиХ
Он је указао да се отвара и питање да ли ће нови високи представник поништити Шмитове одлуке.
"Да дође нови, који би, рецимо, био овлаштен од Савета безбедности, да ли ће и на који начин, у складу са обавезама, а то су и обавезе сарадње са Председништвом БиХ и са оба ентитета, донети одлуку да се Шмитове одлуке поништавају? То ћемо тек да видимо", каже Бранковић.
БиХ
Крах бошњачког фаворита: Карен Пирс више није у игри за насљедника Шмита
Коментаришући то што је након дуго времена од истека мандата претходних амбасадора предсједник САД Доналд Трамп номиновао нове амбасадоре за БиХ и Србију, Бранковић је рекао да разлози одлагања могу бити различити, али да су амбасаде нормално функционисале јер отправници послова имају све ингеренције, права и обавезе
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч1
БиХ
1 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
4 ч1
Најновије
12
51
12
40
12
39
12
37
12
33
Тренутно на програму