"Да ли у БиХ уопште треба високи представник?"

АТВ
02.06.2026 12:07

ОХР, Канцеларија високог представника
Бивши дипломата Бранко Бранковић изјавио је уочи Савјета за спровођење мира /ПИК/, на којој би требало да буде ријечи о именовању новог високог представника у БиХ, да се поставља озбиљно питање да ли ће нови кандидат уопште проћи Савјет безбједности УН, што није био случај са туристом Кристијаном Шмитом, а уколико се то и догоди, намеће се питање његове сврхе.

"Чак и да не буде вета ниједне земље и да му сви дају глас у Савету безбедности, поставља се питање рационалности и политичке и свакојаке, да ли тај човек уопште ту треба да буде и да ли треба да постоји таква функција у БиХ, али се ту не може ништа урадити до промене Дејтонског споразума", навео је Бранковић за Срну.

Он је изразио наду да ће нови кандидат имати пуну подршку Савјета безбједности и да ће бити легитиман према Дејтонском мировном споразуму, што Шмит није био, те су самим тим и његове одлуке ништавне.

"Оне су формалноправно ништавне јер Шмит није имао овлаштења да било какву одлуку у том смислу донесе", истакао је Бранковић.

Он је указао да се отвара и питање да ли ће нови високи представник поништити Шмитове одлуке.

"Да дође нови, који би, рецимо, био овлаштен од Савета безбедности, да ли ће и на који начин, у складу са обавезама, а то су и обавезе сарадње са Председништвом БиХ и са оба ентитета, донети одлуку да се Шмитове одлуке поништавају? То ћемо тек да видимо", каже Бранковић.

Коментаришући то што је након дуго времена од истека мандата претходних амбасадора предсједник САД Доналд Трамп номиновао нове амбасадоре за БиХ и Србију, Бранковић је рекао да разлози одлагања могу бити различити, али да су амбасаде нормално функционисале јер отправници послова имају све ингеренције, права и обавезе

