Жал за Шмитом: Исламска заједница забринута ко ће бити нови високи представник у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:1
Исламска заједница у БиХ уочи сједнице Савјета за имплементацију мира (ПИК), на којој би требало расправљати о високом предсавнику у БиХ забринута је ко би могао да дође умјесто Кристијана Шимита.
Наиме, Исламска заједница изразила је јавно жал за Кристијаном Шмитом, наводећи да "нови високи представник мора бити особа која ће на прво мјесто ставити интересе БиХ, њених народа и грађана".
А тај интерес, потврда је да је управо Кристијан Шмит радио само у интересу једног народа и то Бошњака, а Исламска заједница би да нови високи представник иде стопама одлазећег.
Поставља се питање зашто се Исламска заједница мијеша у политику, јер се зна какво је уређење БиХ?!
Вријеме је показало да је концепт управљања БиХ од стране странаца неодржив и да такав приступ мора бити окончан.
Од почетка је јасно да Шмит и бирократе у Сарајеву нису поштовали људска права других.
Игнорисали су изворни Дејтонски споразум, а чини се да је Ислаској заједници и њеном поглавару Реису Кавазовићу то и одговарало.
Мора се навести да је Шмитов мандат у ОХР-у обиљежен хаосом, манипулацијама, правним и политичким насиљем, а како је дошао - илегално и нелегитимно, тако и одлази.
Ипак, БиХ након његовог одласка, уколико жели да опстане на дејтонским принципима, мора поништити све одлуке које су високи представници и нелегитимни Шмит донијели и наметнули у протекле три деценије, преноси РТРС
Треба тежити и затварању Канцеларије високог представника. Сједница ПИК-а заказана је за 3. и 4. јуна у Сарајеву.
