Logo
Large banner

Влада Српске улаже 4,3 милиона КМ за проширење продуженог боравка у пет школа у Бањалуци

Аутор:

АТВ
02.06.2026 12:02

Коментари:

0
Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Влада Републике Српске обезбиједила је више до 4,3 милиона марака за проширење капацитета продуженог боравка у пет бањалучких основних школа.

Ријеч је о четири основне школе „Бранко Радичевић“, „Ђура Јакшић“, „Алекса Шантић“ и „Бранко Ћопић“ и пета школа ОШ „Георги Стојков Раковски“, која је у фази прибављања локацијских услова, урбанистичких, техничких услова, прибављања пројектне документације, а када се добије грађевинска дозвола, онда се расписује јавни позив, а како нам је потврдио министар просвјете и културе Боривоје Голубовић.

Боривоје Голубовић

Република Српска

Влада улаже 4 милиона КМ у проширење продуженог боравка: Рјешење за 800 ученика у Бањалуци

Осим проширивања капацитета продуженог боравка у Републици Српској, ресорно министарство и Влада Српске дају простор, односно сагласност свим школама за санацију, реконструкцију, адаптацију, надоградњу, рјешавање гријања у оним школама гдје је систем дотрајао, а ради се око 10 милиона КМ улагања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Министарство просвјете

продужени боравак

Бањалука

основна школа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пензионери бање рехабилитација

Република Српска

Програм Владе Српске: Прва група пензионера отишла на бесплатну бањску рехабилитацију

2 ч

0
Школа Дервента

Република Српска

Модерна опрема за извођење наставе из информатике стигла у Дервенту и Козарску Дубицу

3 ч

0
Драган Дакић, професор међународног права.

Република Српска

Дакић за АТВ: Немогуће да видите корист у страном диктатору

4 ч

0
Зграда Владе Републике Српске - окачена тробојка на крову.

Република Српска

Иницијатива о заштити виталних националних интереса нашег народа у БиХ

17 ч

0

  • Најновије

12

54

Додик: За нови вртић у Угљевику одобрена средства у износу од 4,5 милиона КМ

12

51

Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

12

40

Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

12

39

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

12

37

Двије деценије манифестације "Прољеће у Музеју"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner