Влада Српске улаже 4,3 милиона КМ за проширење продуженог боравка у пет школа у Бањалуци

Влада Републике Српске обезбиједила је више до 4,3 милиона марака за проширење капацитета продуженог боравка у пет бањалучких основних школа.
Ријеч је о четири основне школе „Бранко Радичевић“, „Ђура Јакшић“, „Алекса Шантић“ и „Бранко Ћопић“ и пета школа ОШ „Георги Стојков Раковски“, која је у фази прибављања локацијских услова, урбанистичких, техничких услова, прибављања пројектне документације, а када се добије грађевинска дозвола, онда се расписује јавни позив, а како нам је потврдио министар просвјете и културе Боривоје Голубовић.
Влада улаже 4 милиона КМ у проширење продуженог боравка: Рјешење за 800 ученика у Бањалуци
Осим проширивања капацитета продуженог боравка у Републици Српској, ресорно министарство и Влада Српске дају простор, односно сагласност свим школама за санацију, реконструкцију, адаптацију, надоградњу, рјешавање гријања у оним школама гдје је систем дотрајао, а ради се око 10 милиона КМ улагања.
