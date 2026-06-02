Донација предсједника Републике Српске знатно ће унаприједити услове рада

02.06.2026 12:51

Пројекат Боље школе за бољу будућност
Фото: Iks/Siniša Karan

Донација осам рачунара, платна и пројектора за Подручну школу у Демировцу Основне школе "Вук Стефановић Караџић" у Козарској Дубици, која је обезбијеђена из Кабинета предсједника Републике Српске, знатно ће унаприједити услове рада у овој школи, изјавио је начелник ове општине Игор Савковић.

Донацију је обезбиједио Кабинет предсједника у оквиру пројекта "Боље школе за бољу будућност", преноси Срна

Савковић је захвалио предсједнику Републике Српске Синиши Карану за подршку и за разумијевање потреба образовних установа.

"Улагање у образовање је улагање у будућност наше д‌јеце и локалне заједнице, а овакви пројекти потврђују да су млади и њихово образовање међу приоритетима", изјавио је данас новинарима Савковић.

Предсједник Скупштине општине Козарска Дубица Милош Бањац истакао је да је ова донација важан допринос модернизацији образовног процеса, наводећи да је савремена настава незамислива без квалитетне информатичке опреме.

"Ова донација омогућиће ученицима и наставницима лакши приступ дигиталним садржајима и савременим наставним методама, што ће допринијети још квалитетнијем образовању. Посебно је значајно што се кроз овакве пројекте пружа подршка подручним школама и ученицима у сеоским срединама", рекао је Бањац.

Директор Основне школе "Вук Стефановић Караџић" Љиљана Стојчић Торбица изразила је захвалност на донираној опреми, наглашавајући њен значај за свакодневни рад подручне школе у Демировцу.

Пројекат "Боље школе за бољу будућност" усмјерен је на унапређење услова за рад и образовање ученика, а донацијом ИТ опреме Подручној школи Демировац још једном је потврђена опредијељеност институција Републике Српске да улажу у знање, образовање и будућност младих генерација.

