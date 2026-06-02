Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

Аутор:

АТВ
02.06.2026 12:40

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састаће се у петак, 5. јуна, у Санкт Петербургу са представницима компаније "Гаспром", јавио је извјештач Срне.

Са Додиком, састанку ће присуствовати и шеф Представништва Републике Српске у Руској Федерацији Душко Перовић.

Састанка је планиран за 11.45 часова по московском времену, односно 10.45 часова по средњоевропском.

Додик ће, са министром привреде и предузетништва Републике Српске Раденком Бубићем и замјеником министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немањом Ковачевићем, допутовати у Санкт Петербург како би учествовао на Међународном економском форуму који почиње сутра.

Међународни економски форум у Санкт Петербургу трајаће до суботе, 6. јуна, а пленарна сједница на којој ће се обратити предсједник Руске Федерације Владимир Путин, заказана је за петак, 5. јун.

Најважније догађаје на овогодишњем 29. Међународном економском форуму, као и учешће делегације Републике Српске, пратиће екипа Новинске агенције Републике Српске, јавља Срна

Милорад Додик

Република Српска

Русија

Гаспром

