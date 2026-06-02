Додик ће се у Санкт Петербургу састати са представницима "Гаспрома"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састаће се у петак, 5. јуна, у Санкт Петербургу са представницима компаније "Гаспром", јавио је извјештач Срне.
Са Додиком, састанку ће присуствовати и шеф Представништва Републике Српске у Руској Федерацији Душко Перовић.
Састанка је планиран за 11.45 часова по московском времену, односно 10.45 часова по средњоевропском.
Додик ће, са министром привреде и предузетништва Републике Српске Раденком Бубићем и замјеником министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немањом Ковачевићем, допутовати у Санкт Петербург како би учествовао на Међународном економском форуму који почиње сутра.
Међународни економски форум у Санкт Петербургу трајаће до суботе, 6. јуна, а пленарна сједница на којој ће се обратити предсједник Руске Федерације Владимир Путин, заказана је за петак, 5. јун.
Најважније догађаје на овогодишњем 29. Међународном економском форуму, као и учешће делегације Републике Српске, пратиће екипа Новинске агенције Републике Српске, јавља Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
22 мин2
Република Српска
53 мин0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
12
54
12
51
12
40
12
39
12
37
Тренутно на програму