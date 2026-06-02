Минић: Да није било Српске, ни нас данас не би било овдје

02.06.2026 13:07

Саво Минић на Факултету политичких наука у Бањалуци
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Бањалуци да је Република Српска била једини могући оквир који је могао заштити српски народ у тадашњој БиХ, оцијенивши да тога није било, "не би ни нас било данас овд‌је".

Минић је на почетку предавања о теми "Република Српска - јуче, данас, сутра" на Факултету политичких наука студентима поручио да су тога били свјесни они најбољи, који данас нису ту, али су осигурали онима који данас у Српској слободно живе, да наставе гд‌је су они стали, преноси Срна

"Имао сам част да као студент будем управо међу тим људима који су се борили за Републику Српску, и од тада до данас кроз живот ми је најдиректније провучена нит која ме је држала уз Републику Српску", рекао је Минић.

Минић је напоменуо да су то била тешка времена, за која не би желио да се понове ни једном човјеку.

"О тим временима сте учили и учићете изучавајући историју, она нас много тога учи. Тај период су обиљежили процеси и људи, чија имена никада не смијемо заборавити. Наставак, или поновни зачетак свијести о значају државности који је букнуо у том периоду је оно што нас је очувало, одржало и ударило темељ за све оно што радимо данас", истакао је Минић.

Према његовим ријечима, оно што је карактеристично за тај период, као и за данашњи, јесте значај и снага институција.

"То је оно што уз народ, територију и власт, чини једну заједницу стабилном и снажном", поручио је Минић.

Предавању присуствују министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Драга Мастиловић, као и ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин.

