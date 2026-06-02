Приједлог буџета пао у Предсједништву БиХ?

Приједлог буџета институција БиХ за 2026. годину није усвојен на сједници Предсједништва БиХ, сазнаје "Глас Српске".
Према незваничним информацијама, Жељка Цвијановић је гласала за, Жељко Комшић је био против, док је Денис Бећировић био уздржан.
Буџет је планиран у износу од 1,58 милијарди КМ.
