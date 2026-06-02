Приједлог буџета пао у Предсједништву БиХ?

АТВ
02.06.2026 14:09

Предсједништво БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

Приједлог буџета институција БиХ за 2026. годину није усвојен на сједници Предсједништва БиХ, сазнаје "Глас Српске".

Према незваничним информацијама, Жељка Цвијановић је гласала за, Жељко Комшић је био против, док је Денис Бећировић био уздржан.

Буџет је планиран у износу од 1,58 милијарди КМ.

(Глас Српске)

Предсједништво БиХ

