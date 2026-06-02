Ковачевић: Бошњаци се понашају као политички малољетни, траже останак старатеља

Аутор:АТВ
Коментари:0
Представници бошњачког народа се понашају као да је тај народ малољетан и као да и даље треба старатеље, рекао је за РТРС Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портпарол СНСД-а.
- Не постоји ни један слободан и независтан одрастао и зрео човјек који тражи старатеља. Свако жели да доноси одлуке самостално. Исто тако представници народа и ентитета треба да траже да коначно одлуке доносимо самостално. Српска тражи да доноси одлуке самостално и да они који је устав овластио у БиХ буду ти који ће да доносе одлуке, али и да наредни грађани у БиХ могу да изаберу оне који ће моћи да донесу одлуке - рекао је Ковачевић.
Ковачевић наглашава да је Кристијан Шмит био неко ко је био крволок Републике Српске и српског народа.
- Јако нам је драго да један такав негативац одлази из БиХ,Ми смо у том смислу срећни што смо допринијели тој врсти пораза, али из разлога што сматрамо да то може да буде прилика за све - истакао је Ковачевић.
Ковачевић наглашава да је институцију високог представника требало давно укинути.
- Она није донијела ништа добро. Једино што је донијела јесте дестабилизација, немири и лоше прилике у БиХ и немогућност да се конститутивни народи равноправних ентитета у БиХ договарају. Они који су од тога имали корист сада се боре да то остане. Ту се нажалост на првом мјесту мисли на представнике бошњачког народа који сада говоре о одласку Шмита као о свом највећем поразу - поручио је Ковачевић.
Према његовим ријечима чути Исламску заједницу да коментарише како треба да се бира високи представник, је у најмању руку шокантно.
- И онда још кажу реченицу "да је недопустиво да домаћи актери нису укључени у тај процес". А када смо ми то били као домаћи актери укључени у процес? То може једино бити признање да су они до сада били укључени у то ко ће да буде високи представник и на који начин ће да раде против Републике Српске и српског народа. У суштини када се подвуче рачун, највише су радили против БиХ - додао је Ковачевић.
Ковачевић поручује да својим наметањем који су радили високи представници чинили су да БиХ има мање, да је она мање суверена и да она мање постоји као заједница и да они који у њој живе мање желе да она постоји.
- То је малтене јединствен став људи у Републици Српској. Коначно је вријеме да високи представник оде, и ако већ неко мора да дође нека дође са јасним циљем да се не мијеша у унутрашње односе већ да се тај процес, односно та институција коначно затвори и коначно оде у прошлост - поручио је Ковачевић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч2
БиХ
4 ч1
БиХ
4 ч0
Најновије
16
27
16
23
16
16
16
03
15
51
Тренутно на програму