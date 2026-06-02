Logo
Large banner

Ковачевић: Бошњаци се понашају као политички малољетни, траже останак старатеља

Аутор:

АТВ
02.06.2026 14:06

Коментари:

0
Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Представници бошњачког народа се понашају као да је тај народ малољетан и као да и даље треба старатеље, рекао је за РТРС Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ и портпарол СНСД-а.

- Не постоји ни један слободан и независтан одрастао и зрео човјек који тражи старатеља. Свако жели да доноси одлуке самостално. Исто тако представници народа и ентитета треба да траже да коначно одлуке доносимо самостално. Српска тражи да доноси одлуке самостално и да они који је устав овластио у БиХ буду ти који ће да доносе одлуке, али и да наредни грађани у БиХ могу да изаберу оне који ће моћи да донесу одлуке - рекао је Ковачевић.

Ковачевић наглашава да је Кристијан Шмит био неко ко је био крволок Републике Српске и српског народа.

- Јако нам је драго да један такав негативац одлази из БиХ,Ми смо у том смислу срећни што смо допринијели тој врсти пораза, али из разлога што сматрамо да то може да буде прилика за све - истакао је Ковачевић.

Ковачевић наглашава да је институцију високог представника требало давно укинути.

- Она није донијела ништа добро. Једино што је донијела јесте дестабилизација, немири и лоше прилике у БиХ и немогућност да се конститутивни народи равноправних ентитета у БиХ договарају. Они који су од тога имали корист сада се боре да то остане. Ту се нажалост на првом мјесту мисли на представнике бошњачког народа који сада говоре о одласку Шмита као о свом највећем поразу - поручио је Ковачевић.

Према његовим ријечима чути Исламску заједницу да коментарише како треба да се бира високи представник, је у најмању руку шокантно.

- И онда још кажу реченицу "да је недопустиво да домаћи актери нису укључени у тај процес". А када смо ми то били као домаћи актери укључени у процес? То може једино бити признање да су они до сада били укључени у то ко ће да буде високи представник и на који начин ће да раде против Републике Српске и српског народа. У суштини када се подвуче рачун, највише су радили против БиХ - додао је Ковачевић.

Ковачевић поручује да својим наметањем који су радили високи представници чинили су да БиХ има мање, да је она мање суверена и да она мање постоји као заједница и да они који у њој живе мање желе да она постоји.

- То је малтене јединствен став људи у Републици Српској. Коначно је вријеме да високи представник оде, и ако већ неко мора да дође нека дође са јасним циљем да се не мијеша у унутрашње односе већ да се тај процес, односно та институција коначно затвори и коначно оде у прошлост - поручио је Ковачевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радован Ковачевић

ОХР

високи представник

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић захвалила је отправнику послова Амбасаде Русије у БиХ Андреју Морозову за принципијелну позицију Руске Федерације, досљедно поштовање Дејтонског мировног споразума и уставне позиције два ентитета и три конститутивна народа.

БиХ

"Захвалност Русији за досљедно поштовање Дејтонског споразума"

4 ч

0
ОХР, Канцеларија високог представника

БиХ

"Да ли у БиХ уопште треба високи представник?"

4 ч

2
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

БиХ

Жал за Шмитом: Исламска заједница забринута ко ће бити нови високи представник у БиХ

4 ч

1
српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Страни интервенционизам није допринио дијалогу, вријеме да се та ера оконча

4 ч

0

  • Најновије

16

27

Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

16

23

Игре јаких, срца великих: Бронзани Мајдан овог викенда постаје центар хуманости и спорта

16

16

Заплијењено милион таблета са листе психоактивних супстанци: Хапшење на граничном прелазу

16

03

Омекшивач није препоручљиво користити при прању ове одјеће: Може је оштетити

15

51

Истрага након смрти дјевојчице у Аустрији: Троје љекара под лупом због кобног пропуста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner