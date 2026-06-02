"Неће више бити ни Шмита ни Марфија, Бошњаци да се помире са тим"

02.06.2026 14:37

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је бошњачким политичарима да морају да се помире са тим да у БиХ више неће доћи неко попут самозванца Кристијана Шмита или бившег амбасадора САД Мајкла Марфија.

"Неће више доћи Марфи, неће доћи Шмит! Морају се помирити с тим", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.

Минић је напоменуо да бошњачким политичарима треба неко попут Шмита и када им наноси штету.

"Њима одговара да се стави Устав ван снаге да би формирали власт!? Они су спремни све жртвовати, чак и своје капацитете из ФБиХ иако ми није разумљиво зашто то раде", навео је Минић.

Он каже да му није јасно и то што је непријатељско све што је усмјерено ка Републици Српској. "Али, то је дио њиховог колорита", закључио је Минић, преноси Срна.

