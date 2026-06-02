"Неће више бити ни Шмита ни Марфија, Бошњаци да се помире са тим"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је бошњачким политичарима да морају да се помире са тим да у БиХ више неће доћи неко попут самозванца Кристијана Шмита или бившег амбасадора САД Мајкла Марфија.
"Неће више доћи Марфи, неће доћи Шмит! Морају се помирити с тим", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Минић је напоменуо да бошњачким политичарима треба неко попут Шмита и када им наноси штету.
"Њима одговара да се стави Устав ван снаге да би формирали власт!? Они су спремни све жртвовати, чак и своје капацитете из ФБиХ иако ми није разумљиво зашто то раде", навео је Минић.
Он каже да му није јасно и то што је непријатељско све што је усмјерено ка Републици Српској. "Али, то је дио њиховог колорита", закључио је Минић, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
16
33
16
32
16
27
16
23
16
16
Тренутно на програму