ГРАФИКА: Ово су нове казне за саобраћајне прекршаје

Министар унутрашњих послова Кантона Сарајево Адмир Катица на свом Фејсбук профилу објавио је графички преглед нових казни за саобраћајне прекршаје.
Нови износи казни су су предвиђени недавним измјенама законских прописа с циљем повећања безбједности на путевима и заштите свих учесника у саобраћају, наводи се на графичком приказу.
Међу најзначајнијим новинама су казне за бахату, односно обијесну вожњу, која раније није била дефинисана законом. За овај прекршај предвиђена је новчана казна од 2.000 до 3.000 КМ, забрана управљања возилом у трајању од шест мјесеци те два казнена бода.
У случајевима када обијесна вожња изазове саобраћајну несрећу, казне су још оштрије. Предвиђена је новчана казна од 3.000 до 5.000 КМ, забрана управљања возилом од девет мјесеци и четири казнена бода.
Повећане су и казне за кориштење мобилног телефона током вожње те невезивање безбједносног појаса. Умјесто досадашњих казни од 100 до 300 КМ и једног казненог бода, возачи ће за ове прекршаје плаћати од 200 до 400 КМ.
За изазивање саобраћајне несреће кориштењем мобилног телефона предвиђена је казна од 400 до 2.000 КМ, уз забрану управљања возилом од једног до шест мјесеци и два казнена бода. Раније су се казне за овај прекршај кретале од 300 до 1.000 КМ.
Знанто су пооштрене и санкције за вожњу под утицајем алкохола изнад 1,50 промила. Умјесто досадашње казне од 400 до 1.000 КМ, возачи ће плаћати од 2.000 до 3.000 КМ, уз забрану управљања возилом шест мјесеци и два казнена бода. У случајевима када се таква вожња третира као обијесна, предвиђене су и строже санкције.
Иста новчана казна, од 2.000 до 3.000 КМ, предвиђена је и за вожњу под утицајем наркотика, уз забрану управљања возилом шест мјесеци и два казнена бода. Раније су казне за овај прекршај износиле од 100 до 300 КМ.
За одбијање алкотеста или теста на дроге предвиђена је казна од 1.000 КМ, задржавање до 12 сати, забрана управљања возилом од два до шест мјесеци те два казнена бода.
