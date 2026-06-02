Logo
Large banner

Руси жестоко одговорили, у пламену погони

Аутор:

АТВ
02.06.2026 16:32

Коментари:

0
Руски напад на Украјину
Фото: Screenshot / X

Руска војска извела је током ноћи нападе на 10 војних предузећа као одговор на напад украјинских снага у Старобељску, саопштило је данас руско Министарство одбране које је украјинске нападе окарактерисало као "терористичке".

Међу ових 10 предузећа у Кијеву су удружење "Абрис" ПТ, предузеће радио-електронске индустрије Специјални конструкторски биро "Спектр", "Завод Мајак" и државна компанија "УкрСпецЕкспорт", преноси "Спутњик".

Оштећена су и три војна одсјека у Кијеву.

У Запорожју су гађане радионице машинског предузећа "Омељченко" и фабрика авионских мотора "Мотор Сич".

У Дњепропетровској области гађана је фабрика "Фајр Поинт" за производњу компонената за беспилотне летјелице дугог домета и ракетно оружје, као и логистички центар.

У Харковској области гађана су три предузећа одбрамбене индустрије, укључујући Харковско државно авионско предузеће и два енергетска постројења.

У Сумској области погођено је предузеће војно-индустријског комплекса "Звезда".

Гађана су и предузећа војне индустрије у Хмељницкој и Полтавској области и инфраструктура шест војних аеродрома у Черкаској, Ровенској, Житомирској, Кировоградској, Хмељницкој и Кијевској области.

У ноћи између 21. и 22. маја украјински дронови погодили су универзитетски објекат и интернат Луганског педагошког универзитета у мјесту Старобељско у коме је погинула 21, а рањено 60 особа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Свијет

Истрага након смрти дјевојчице у Аустрији: Троје љекара под лупом због кобног пропуста

3 ч

0
Ајкула

Свијет

Страва на бразилској плажи: Морски пас дјевојци откинуо ногу

4 ч

0
Трамвај

Свијет

Трамвај искочио из шина: Најмање 20 повријеђених у Берлину

4 ч

0
Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

Свијет

Кремљ: Сукоб у Украјини би могао завршити до краја дана, ако...

7 ч

3

  • Најновије

19

46

Познат идентитет младића из БиХ који је страдао у Словенији

19

42

Казне до 1.000 КМ за родитеље који одбијају вакцинацију

19

39

Пријава против власника пицерије: Убијени матурант у Дрнишу није смио да ради

19

38

Објављен снимак монструозног напада на жену у БиХ

19

34

Проширење капацитета продуженог боравка у пет бањалучких школа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner