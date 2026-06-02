Руси жестоко одговорили, у пламену погони

Руска војска извела је током ноћи нападе на 10 војних предузећа као одговор на напад украјинских снага у Старобељску, саопштило је данас руско Министарство одбране које је украјинске нападе окарактерисало као "терористичке".
Међу ових 10 предузећа у Кијеву су удружење "Абрис" ПТ, предузеће радио-електронске индустрије Специјални конструкторски биро "Спектр", "Завод Мајак" и државна компанија "УкрСпецЕкспорт", преноси "Спутњик".
Оштећена су и три војна одсјека у Кијеву.
У Запорожју су гађане радионице машинског предузећа "Омељченко" и фабрика авионских мотора "Мотор Сич".
У Дњепропетровској области гађана је фабрика "Фајр Поинт" за производњу компонената за беспилотне летјелице дугог домета и ракетно оружје, као и логистички центар.
У Харковској области гађана су три предузећа одбрамбене индустрије, укључујући Харковско државно авионско предузеће и два енергетска постројења.
У Сумској области погођено је предузеће војно-индустријског комплекса "Звезда".
Гађана су и предузећа војне индустрије у Хмељницкој и Полтавској области и инфраструктура шест војних аеродрома у Черкаској, Ровенској, Житомирској, Кировоградској, Хмељницкој и Кијевској области.
У ноћи између 21. и 22. маја украјински дронови погодили су универзитетски објекат и интернат Луганског педагошког универзитета у мјесту Старобељско у коме је погинула 21, а рањено 60 особа.
