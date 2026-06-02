Страва на бразилској плажи: Морски пас дјевојци откинуо ногу

У размаку од само два дана, бразилска обала у близини Рецифеа била је поприште два стравична напада морских паса, у којима су двије особе претрпјеле тешке повреде и ампутације удова.
Деветнаестогодишња Марцела Виториа де Лима Сантос нападнута је у понедјељак на плажи Боа Виагем. Тиграсти морски пас јој је у нападу отргнуо десну ногу. Узнемирујући снимци који круже друштвеним мрежама приказују драматично извлачење тешко повријеђене дјевојке из океана.
Живот јој је, према ријечима љекара, спасио припадник медицинске струке који се случајно затекао на плажи и који је правовремено поставио подвезак изнад ране, чиме је зауставио обилно крварење. Марцела је хитно превезена у болницу „Хоспитал да Рестаурацао“, гдје је потврђено да јој је нога ампутирана у предјелу бедра.
„Ушао сам у воду јер ју је струја одвлачила, а она је губила снагу. Ухватио сам је за руку и пливајући је вукао према обали уз помоћ окупљених људи. Већ је била остала без ноге“, испричао је за локалне медије њен рођак Јонас Андре де Лима, који ју је извукао на сигурно.
Овај инцидент догодио се само дан након што је на плажи Пиедаде, удаљеној тек десетак минута хода, морски пас бик напао једанаестогодишњег дјечака. Предатор му је нанио тешке повреде руке, кука и ноге, због чега је дјечак такођер остао без удова.
„Сви смо били у мору, а ја сам изашао мало раније. Чуо сам чудан звук, а кад сам се окренуо, видјео сам само крв. Утрчао сам у воду да извучем нећака. Био је при свијести и преклињао ме да га не пустим да умре“, присјетио се дјечаков стриц Алдемир Јосе.
Регија Рецифе већ дуго важи за подручје високог ризика. Према статистичким подацима, у посљедње 34 године на овом је подручју забиљежена 84 напада морских паса, од чега је 27 имало смртни исход, преноси Дневник.хр.
