Страва на бразилској плажи: Морски пас дјевојци откинуо ногу

02.06.2026 15:46

Фото: pexels/Samson Bush

У размаку од само два дана, бразилска обала у близини Рецифеа била је поприште два стравична напада морских паса, у којима су двије особе претрпјеле тешке повреде и ампутације удова.

Деветнаестогодишња Марцела Виториа де Лима Сантос нападнута је у понедјељак на плажи Боа Виагем. Тиграсти морски пас јој је у нападу отргнуо десну ногу. Узнемирујући снимци који круже друштвеним мрежама приказују драматично извлачење тешко повријеђене дјевојке из океана.

Живот јој је, према ријечима љекара, спасио припадник медицинске струке који се случајно затекао на плажи и који је правовремено поставио подвезак изнад ране, чиме је зауставио обилно крварење. Марцела је хитно превезена у болницу „Хоспитал да Рестаурацао“, гдје је потврђено да јој је нога ампутирана у предјелу бедра.

Плажа, Бразил

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

„Ушао сам у воду јер ју је струја одвлачила, а она је губила снагу. Ухватио сам је за руку и пливајући је вукао према обали уз помоћ окупљених људи. Већ је била остала без ноге“, испричао је за локалне медије њен рођак Јонас Андре де Лима, који ју је извукао на сигурно.

Низ напада у регији

Овај инцидент догодио се само дан након што је на плажи Пиедаде, удаљеној тек десетак минута хода, морски пас бик напао једанаестогодишњег дјечака. Предатор му је нанио тешке повреде руке, кука и ноге, због чега је дјечак такођер остао без удова.

„Сви смо били у мору, а ја сам изашао мало раније. Чуо сам чудан звук, а кад сам се окренуо, видјео сам само крв. Утрчао сам у воду да извучем нећака. Био је при свијести и преклињао ме да га не пустим да умре“, присјетио се дјечаков стриц Алдемир Јосе.

Регија Рецифе већ дуго важи за подручје високог ризика. Према статистичким подацима, у посљедње 34 године на овом је подручју забиљежена 84 напада морских паса, од чега је 27 имало смртни исход, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Бразил

напад ајкуле

повријеђена жена

Ајкула

