Двије европске земље се спремају за хаварију

Метеоролошки заводи Холандије и Белгије издали су данас жута упозорења због грмљавинских олуја, јаког вјетра, града и обилних падавина који би током дана могли да изазову локалне штете и поремећаје у саобраћају.
Холандски метеоролошки институт (КНМИ) упозорио је да ће се пљускови који су захватили земљу током јутра развити у снажније грмљавинске олује које ће се са југозапада кретати ка североистоку, преноси "НЛ тајмс".
Очекују се удари вјетра до 70 километара на час, град пречника до два центиметра и између 20 и 30 милиметара кише у кратком временском периоду.
Жути метеоаларм издат је за готово цијелу Холандију, осим покрајине Зеланд.
Метеоролози наводе да постоји повећан ризик од локалних штета због удара грома, јаког ветра и интензивних падавина, нарочито у сјевероисточним дјеловима земље.
Највише дневне температуре кретаће се од 20 степени на југозападу до 25 степени Целзијуса на североистоку, док се након проласка олуја очекује захлађење.
Истовремено, белгијски Краљевски метеоролошки институт (КМИ) издао је жути метеоаларм за велики дио земље, укључујући Валонију, Лимбург, Фламански Брабант и Брисел, преноси ВРТ nws.
Упозорење остаје на снази до вечерњих сати.
Метеоролози упозоравају на обилне падавине које локално могу да достигну и до 40 милиметара у року од 24 часа, као и на снажне ударе вјетра.
Због повећаног ризика од невремена, белгијске власти активирале су број 1722, намијењен грађанима којима је потребна помоћ због штете изазване олујом или поплавама, док број 112 остаје резервисан за животно угрожавајуће ситуације.
Према прогнозама, нестабилно вријеме у Холандији потрајаће до краја радне недјеље, док се за викенд очекује смањење вјероватноће за падавине и више сунчаних интервала, преноси Б92
