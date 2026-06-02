Тиквице ће остати дуже свјеже ако их чувате на овом мјесту: Избјегните кварање хране

Љетни мјесеци у кухиње доносе обиље свјежег воћа и поврћа, али и честу недоумицу како све те намирнице правилно сачувати да што дуже остану свјеже.
Тиквица је једна од најчешћих сезонских намирница, а да бисте продужили њихову свјежину важно је знати како их правилно чувати.
Уколико се не планира одмах користити, тиквицу је најбоље чувати у фрижидеру, гдје ће задржати свјежину знатно дуже него на собној температури. Идеално мјесто је ладица за поврће, јер помаже у одржавању стабилних услова и смањује утјецај вишка влаге.
Важно је да се тиквица не пере прије одлагања у фрижидер, јер влага на кори може убрзати њено кварење и појаву буђи. Такођер, препоручује се да буде смјештена у амбалажи која омогућава проток зрака, како би се спријечило задржавање влаге, преноси Кликс
Ако се тиквица реже, тада се мора чувати у затвореној посуди у фрижидеру, најбоље уз папирни убрус који ће упити вишак текућине. У том случају треба је искористити у року од неколико дана, јер се знатно брже квари након резања.
Цијела тиквица у фрижидеру може трајати и до двије седмице, док резана остаје свјежа тек неколико дана. Такођер је препоручљиво држати је одвојено од воћа попут банана или парадајза, јер они убрзавају процес зрења и пропадања.
Када је ријеч о знаковима кварења, буђ је најочитији показатељ да тиквица више није за употребу. Осим тога, мекана и кашаста структура те тамне мрље јасно указују да је поврће покварено.
Благо наборана кора не мора нужно значити да тиквицу треба бацити, али уколико нема других знакова пропадања, још увијек се може искористити у припреми јела.
