Најчешће грешке код кречења, које кваре финални резултат

Кречење дома изгледа једноставно, али већина пројеката које сами покушамо урадити не успије због истих грешака.
Водичи великих произвођача боја и стручњака за уређење показују да су припрема и техника једнако важни као и сама боја.
Једна од најчешћих грешака је прескакање припреме зидова. Стручни водичи које су објавиле компаније Шверин Вилијамс и Бењамин Море, наглашавају да зидови морају бити очишћени, избрушени и поправљени прије фарбања.
Прашина, масноћа или стара боја која се љушти могу спријечити добро приањање, што касније доводи до неуједначеног изгледа и љуштења.
Друга честа грешка је кречење преко влажних зидова или без рјешавања проблема с влагом и буђи. Влага се мора уклонити прије бојења. Ако се проблем само "прекрије", флеке и мјехурићи се брзо враћају.
Многи власници станова такођер праве грешку када не користе прајмер или га прескоче ради уштеде времена. Наиме, прајмер осигурава уједначену подлогу, посебно код преласка с тамних на свијетле боје или након крпљења зидова. Без њега, често се добија неуједначен резултат, преноси Кликс
Још једна честа грешка је лош избор алата и журба током процеса. Јефтини ваљци и четке могу остављати длачице и трагове, док пребрзо наношење слојева без довољно сушења доводи до видљивих линија и слабије трајности боје. Професионалци наглашавају да стрпљење и квалитетан алат често праве већу разлику него сама цијена боје.
