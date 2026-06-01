Због овога вам стижу већи рачуни за струју: Мајстор објаснио који уређаји највише троше

Са првим љетним тропским таласом стижу и знатно већи рачуни за струју, јер клима уређаји, фрижидери и други кућни апарати током врућина раде готово без престанка.
Ипак, стручњаци истичу да се уз мале промјене свакодневних навика може приметно смањити потрошња електричне енергије, а самим тим и трошкови, без одрицања од основног комфора у домаћинству.
Како да паметније користимо кућне уређаје током врелих дана, на који начин да уштедимо електричну енергију и зашто је редовно одржавање важно и за потрошњу и за њихов вијек трајања, за емисију "Редакција", открио је Немања Милосављевић, мајстор.
"Највећи потрошач у том периоду свакако је клима уређај. Поред њега ту су и фрижидери и замрзивачи, али они у знатно мањој мјери утичу на повећање потрошње. Дакле, клима је кључни фактор када говоримо о већим рачунима за струју током лета. Постоји неколико важних ствари које су битне и за сам уређај и за кориснике. Прво, клима би требало да се сервисира једном годишње, и то је најбоље урадити управо у овом периоду, прије највећих врућина. Такође, врло је важно правилно коришћење", рекао је Милосављевић, преноси Курир
Људи често укључе климу тек када температура већ нагло порасте, па онда уређај мора дуго да хлади загрејану просторију, што повећава потрошњу, додао је.
"Најбоље је да се клима укључи раније, прије ударног таласа врућине, како би простор већ био расхлађен. На тај начин уређај касније само одржава температуру, а не мора да хлади прегрејан простор. Тиме клима ради мање, троши мање струје и брже постиже пријатну температуру. Редовно одржавање клима уређаја је веома важно. Ако се клима не сервисира редовно, долази до слабијег протока ваздуха и лошијег рада уређаја, што директно повећава потрошњу. У таквим условима клима не ради у оптималним параметрима и не даје жељени ефекат хлађења", појашњава мајстор.
Милосављевић је истакао да је клима уређај најпрактичније сервисирати прије почетка љетне сезоне, јер се тиме избегавају гужве и обезбјеђује да уређај спремно дочека период највећих врућина.
"Идеално вријеме за сервис је прије почетка љетне сезоне. Људи често чекају посљедњи тренутак када крену врућине, али тада су већ гужве и клима је већ под оптерећењем. Зато је најбоље сервис обавити на вријеме, како би уређај спремно дочекао љето", закључио је он.
