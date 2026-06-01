Позитиван тренд: БДП Српске расте већ пет година заредом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Раст бруто домаћег производа у Републици Српској у првом тромјесечју 2026. године већи је за 2,1 одсто у односу на исти период прошле године, саопштено је из Републичког завода за статистику.
Тромјесечни БДП у Републици Српској има узастопне позитивне стопе реалног раста од првог тромјесечја 2021. године, истиче се у саопштењу, преноси Срна
Реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у трговини на велико и на мало, поправку моторних возила, у саобраћају, дјелатности пружања смјештаја, хотелијерству и угоститељству забиљеживши раст већи од шест одсто, прецизира се у саопштењу.
Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања укњижиле су повећање од 4,6 процената, а информације и комуникације за 4,3 одсто.
Пад бруто додате вриједности забиљежен је у области вађења руда и камена.
"Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине мање су за пет процената. Нешто мањи пад од 2,3 одсто забиљежила је прерађивачка индустрија", наводе из Републичког завода за статистику.
