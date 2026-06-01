Logo
Large banner

Позитиван тренд: БДП Српске расте већ пет година заредом

Аутор:

АТВ
01.06.2026 11:42

Коментари:

0
Позитиван тренд: БДП Српске расте већ пет година заредом

Раст бруто домаћег производа у Републици Српској у првом тромјесечју 2026. године већи је за 2,1 одсто у односу на исти период прошле године, саопштено је из Републичког завода за статистику.

Тромјесечни БДП у Републици Српској има узастопне позитивне стопе реалног раста од првог тромјесечја 2021. године, истиче се у саопштењу, преноси Срна

Реални раст бруто додате вриједности забиљежен је у трговини на велико и на мало, поправку моторних возила, у саобраћају, дјелатности пружања смјештаја, хотелијерству и угоститељству забиљеживши раст већи од шест одсто, прецизира се у саопштењу.

Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања укњижиле су повећање од 4,6 процената, а информације и комуникације за 4,3 одсто.

Пад бруто додате вриједности забиљежен је у области вађења руда и камена.

"Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације животне средине мање су за пет процената. Нешто мањи пад од 2,3 одсто забиљежила је прерађивачка индустрија", наводе из Републичког завода за статистику.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

раст БДП

Република Српска

Републички завод за статистику

финансије

саопштење

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Економија

За подстицаје 23 милиона КМ, јавни позив током седмице

4 ч

0
Авион

Економија

Удар за тржиште: Русија забранила извоз авионског горива!

7 ч

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Гориво у Европи наставља да поскупљује

23 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Празне се националне резерве нафте, а ово би могле бити тешке посљедице

1 д

0

  • Најновије

16

29

Најављено: Стиже суперћелијска олуја, и то ускоро

16

29

Уз овакав купаћи не треба вам дијета: Сакрива вишак и ласка свакој фигури

16

26

У којој години брака најчешће долази до преваре?

16

22

Изречена највећа казна у историји Ролан Гароса

16

19

Метео радар: Када би мрачни облаци могли одлетјети изнад Бањалуке

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner