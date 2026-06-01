Logo
Large banner

Удар за тржиште: Русија забранила извоз авионског горива!

Аутор:

АТВ
01.06.2026 08:45

Коментари:

0
Авион
Фото: pexels/ Mathew Browne

Влада Русије саопштила је да је до 30. новембра увела забрану извоза авионског горива из Русије, укључујући оно које је купљено на аукцијама на берзи.

Влада наставља да "ради на одржавању поузданог и несметаног снабдијевања домаћег тржишта горивом", а сврха одлуке је да обезбиједи стабилну ситуацију на домаћем тржишту горива, наводи се у саопштењу.

Изузеци од привремене забране односе се, између осталог, на гориво у процесним резервоарима које користе авиони на путу, млазно гориво које је ушло у царински поступак прије ступања на снагу уредбе о привременом ограничењу, као и гориво из снабдијевања према међудржавним споразумима, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

авион

Русија

гориво

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Гориво у Европи наставља да поскупљује

18 ч

0
Хормушки мореуз

Економија

Празне се националне резерве нафте, а ово би могле бити тешке посљедице

23 ч

0
Потврђено за АТВ: Термоелектрана Гацко ван погона, почео ремонт

Економија

Потврђено за АТВ: Термоелектрана Гацко ван погона, почео ремонт

1 д

1
Недељко Елек

Економија

Елек: Остају најповољније цијене руског гаса за Српску

2 д

0

  • Најновије

11

15

Инспекција открила бактерије у сладоледу: Више од 33 одсто узорака неисправно

11

11

Иран се огласио након напада на Кувајт: Законита самоодбрана

11

04

Ухапшено 8 возача због вожње под дејством алкохола

11

01

Због овога вам стижу већи рачуни за струју: Мајстор објаснио који уређаји највише троше

10

49

"Улице и тргове у Српској назвати по српским генералима и борцима"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner