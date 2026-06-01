Удар за тржиште: Русија забранила извоз авионског горива!

Влада Русије саопштила је да је до 30. новембра увела забрану извоза авионског горива из Русије, укључујући оно које је купљено на аукцијама на берзи.
Влада наставља да "ради на одржавању поузданог и несметаног снабдијевања домаћег тржишта горивом", а сврха одлуке је да обезбиједи стабилну ситуацију на домаћем тржишту горива, наводи се у саопштењу.
Изузеци од привремене забране односе се, између осталог, на гориво у процесним резервоарима које користе авиони на путу, млазно гориво које је ушло у царински поступак прије ступања на снагу уредбе о привременом ограничењу, као и гориво из снабдијевања према међудржавним споразумима, преноси Срна.
