Потврђено за АТВ: Термоелектрана Гацко ван погона, почео ремонт

Теодора Бјелогрлић
30.05.2026 17:22

Гатачка Термоелектрана од данас је ван погона због редовног годишњег ремонта који је почео, рекао је за АТВ директор Максим Скоко.

„Ремонт се састоји од уобичајених активности које се изводе током сваког годишњег ремонта. Нешто више пажње биће посвећено 04 коловотном постројењу, замјени дијелова тог постројења, као и почетку радова на расхладном торњу“, каже Скоко.

Он додаје да је Термоелектрана у Гацку, захваљујући доброј погонској спремности и континуираном снабдијевању угљем, радила без застоја, те тиме надмашила планирану производњу у првом кварталу ове године.

„Производња је већа за око 5% у односу на план. Није долазило до редовних застоја РиТЕ Гацко, прије свега због потреба система и настојања да се произведе што више електричне енергије, с обзиром на то да РиТЕ Угљевик у том периоду није радила. Захваљујући таквом раду и већем броју сати проведених на мрежи, остварени су већи приходи, па смо први квартал завршили са позитивним финансијским резултатом“, истакао је Скоко.

План је да редовни годишњи ремонт Термоелектране Гацко траје 50 дана.

