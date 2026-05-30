NBC: Иран срушио амерички авион Ф-15 користећи кинеску ракету лансирану с рамена?

Амерички борбени авион Ф-15, који је прошлог мјесеца оборен изнад југозападног Ирана и покренуо сложену спасилачку операцију, највјероватније је погођен кинеском ракетом лансираном с рамена, тврде за Ен-Би-Си њуз три извора упозната са случајем.
Према наводима истих извора, Кина је у првим данима сукоба Ирану можда испоручила и радар за рано упозоравање великог домета способан за откривање „стелт“ летјелица, које су пројектоване да избјегну радарску детекцију. Те информације потврдио је и један амерички званичник упознат са истрагом.
Америчке власти и даље истражују околности под којима је у априлу оборен борбени авион Ф-15Е Страјк игл. Уколико се потврде наводи, то би био први случај након неколико деценија да је амерички борбени авион срушен непријатељском ватром.
За сада није познато када је наводна војна опрема стигла у Иран. Међутим, евентуална употреба кинеског наоружања додатно компликује односе између Вашингтона и Пекинга у тренутку када предсједник Доналд Трамп настоји да осигура кинеску подршку за окончање сукоба. Истовремено, преговори о завршетку рата се настављају, док Сједињене Америчке Државе изводе оно што називају „одбрамбеним“ нападима.
Администрација Доналда Трампа посредовала је у постизању примирја с Ираном прије важног састанка с кинеским предсједником Си Ђинпингом, одржаног раније овог мјесеца. Кина, као највећи купац иранске нафте, више пута је поручила да сукоб треба бити окончан.
Говорећи о инциденту, Трамп је још прошлог мјесеца изјавио да је авион погођен ракетом лансираном с рамена. Такви преносни противваздухопловни ракетни системи, познати као МАНПАДС, представљају релативно јефтино и ефикасно средство за обарање летјелица које дјелују на мањим висинама.
Двочлана посада америчког авиона успјешно се катапултирала изнад иранске територије. Пилот је спасен након седам часова, док је официр задужен за системе наоружања пронађен и евакуисан тек два дана касније. Према подацима Пентагона, скривао се у подножју планинског ланца Загрос.
Бијела кућа упутила је Ен-Би-Си њуз на раније изјаве предсједника дате у интервјуу за Фокс њуз, као и на његове коментаре новинарима.
– Предсједник Си ми је обећао да не шаље никакво оружје Ирану. То је лијепо обећање. Вјерујем његовој ријечи и цијеним то – рекао је Трамп.
На питање о наводном обарању Ф-15, портпарол кинеске амбасаде одговорио је:
– Кина увијек дјелује опрезно и одговорно када је ријеч о извозу војне опреме те спроводи строгу контролу у складу с кинеским законима и прописима о извозној контроли, као и међународним обавезама. Кина се противи неутемељеним оптужбама и злонамјерном повезивању.
Амерички обавјештајни подаци, према писању Ен-Би-Си њуза, указују да је Кина планирала да Ирану испоручи додатне системе противваздухопловне одбране током наредних седмица. Бивши званичници за националну безбједност сматрају да су информације можда намјерно објављене како би се кинески планови изнијели у јавност.
Извори наводе да није познато да ли је ракета која је наводно оборила Ф-15 недавно допремљена у Иран или се налазила у постојећим залихама. Такође, није утврђено ни да ли је радар ИЛЦ-8Б био оперативан током сукоба.
Раније овог мјесеца администрација Доналда Трампа оптужила је Кину да је Ирану омогућила приступ кинеским сателитима како би Техеран прецизније гађао америчке снаге у региону. Амерички Стејт департмент увео је санкције против три кинеске сателитске компаније за које тврди да су Ирану достављале сателитске снимке и податке коришћене у нападима на америчке снаге на Блиском истоку.
Кина је одбацила све оптужбе.
