Трамп: Нисмо поновили грешке из Ирака

САД нису уништиле иранске војне снаге како би избјегле понављање грешака направљених у Ираку, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
"Заправо смо оставили њихову војску на миру. Људи би били изненађени када би то чули, јер су у ратовима прављене грешке када уништите све, а онда добијете земљу која 40 година не може да се обнови", рекао је Трамп за "Фокс њуз".
Према његовим ријечима, Ирак је примјер када су САД "урадиле веома лош посао".
"Погледајте шта се догодило са Ираком. Урадили смо тако лош посао, то је била тако глупа ствар. Оно што смо урадили није ни требало да се догоди, иначе. Исто није требало ни у Ирану, али Иран има ту способност", каже Трамп.
