Logo
Large banner

Експлодирала ракета Џефа Безоса: Драма на Флориди, тресле се куће

Аутор:

АТВ
29.05.2026 07:21

Коментари:

1
Тренутак експлозије ракете Џефа Безоса на Флориди.
Фото: SawyerMerritt/X/Screenshot

Ракета коју је развио "Блу Ориџин" Џефа Безоса експлодирала је на лансирној рампи на Флориди у четвртак увече током теста мотора прије лансирања. Експлозија је потресла оближње куће и накратко обојила небо у наранџасто.

Експлозија се догодила око 21 час, док су екипе спроводиле "тест вруће ватре", у којем је седам појачивача ракете упаљено док је возило остало причвршћено за рампу.

Дрон погодио зграду у Румунији

Свијет

Дрон погодио стамбену зграду у Румунији: Има повријеђених, евакуисано 70 станара

Видео снимци са мјеста експлозије приказали су пламен који се пење уз стране ракете неколико тренутака прије него што је огромна експлозија захватила подручје лансирања.

"Доживјели смо аномалију током данашњег теста вруће ватре. Сво особље је на списку“, написао је тим "Блу Ориџина" за друштвене мреже на X.

Званичници за ванредне ситуације рекли су да нема претње због испарења или других потенцијалних опасности.

"Прерано је да се зна узрок, али већ радимо на томе да га пронађемо. Веома тежак дан, али ћемо обновити све што је потребно и вратити се летењу. Вриједи", написао је Безос на друштвеним мрежама.

Масивна ракета Њу Глен је приземљена у априлу након што је због квара мотора оставила сателит у погрешној орбити. Био је то тек трећи лет ракете коју Блу Ориџин намерава да користи за лансирање лендера на Мјесец за НАСА-у.

Куће су се тресле у оближњим Кејп Канавералу и Кокоа Бичу, а становници су се окренули друштвеним мрежама да се питају шта се догодило.

Лансирајући комплекс 36 Свемирске станице Кејп Канаверал видљив је са плаже, а интернет се брзо напунио фотографијама наранџасте ватрене лопте.

Иначе, Њу Глен је дебитовао 2025. године са Кејп Канаверала. Име је добио по Џону Глену, првом Американцу који је кружио око Земље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Флорида

Експлозија

ракета

експлодирала ракета

Џеф Безос

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Дрон погодио зграду у Румунији.

Свијет

Дрон погодио стамбену зграду у Румунији: Има повријеђених, евакуисано 70 станара

2 ч

1
Судија држи чекић у судници

Свијет

Држављанин БиХ осуђен у Грацу: На паркингу направио штету од 20.000 евра

2 ч

0
Трактор ради на њиви.

Свијет

Купио 90 трактора новцем банака па нестао: Штета готово четири милиона евра

11 ч

0
Француска укинула "Црни декрет"

Свијет

Француска укинула "Црни декрет"

13 ч

0

  • Најновије

09

58

Бурек и сирница због цијене застају у грлу

09

56

Крвава ноћ на Бијелим водама: Дјечак се бори за живот након бруталног напада

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner