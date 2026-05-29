Експлодирала ракета Џефа Безоса: Драма на Флориди, тресле се куће

Ракета коју је развио "Блу Ориџин" Џефа Безоса експлодирала је на лансирној рампи на Флориди у четвртак увече током теста мотора прије лансирања. Експлозија је потресла оближње куће и накратко обојила небо у наранџасто.
Експлозија се догодила око 21 час, док су екипе спроводиле "тест вруће ватре", у којем је седам појачивача ракете упаљено док је возило остало причвршћено за рампу.
Видео снимци са мјеста експлозије приказали су пламен који се пење уз стране ракете неколико тренутака прије него што је огромна експлозија захватила подручје лансирања.
"Доживјели смо аномалију током данашњег теста вруће ватре. Сво особље је на списку“, написао је тим "Блу Ориџина" за друштвене мреже на X.
Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw— NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026
Званичници за ванредне ситуације рекли су да нема претње због испарења или других потенцијалних опасности.
"Прерано је да се зна узрок, али већ радимо на томе да га пронађемо. Веома тежак дан, али ћемо обновити све што је потребно и вратити се летењу. Вриједи", написао је Безос на друштвеним мрежама.
Масивна ракета Њу Глен је приземљена у априлу након што је због квара мотора оставила сателит у погрешној орбити. Био је то тек трећи лет ракете коју Блу Ориџин намерава да користи за лансирање лендера на Мјесец за НАСА-у.
We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more.— Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026
Куће су се тресле у оближњим Кејп Канавералу и Кокоа Бичу, а становници су се окренули друштвеним мрежама да се питају шта се догодило.
Лансирајући комплекс 36 Свемирске станице Кејп Канаверал видљив је са плаже, а интернет се брзо напунио фотографијама наранџасте ватрене лопте.
This angle is even crazier https://t.co/bDUuiafnTg pic.twitter.com/LuLG3frNw2— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) May 29, 2026
Иначе, Њу Глен је дебитовао 2025. године са Кејп Канаверала. Име је добио по Џону Глену, првом Американцу који је кружио око Земље.
