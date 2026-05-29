Вишковић одговорио Станићу: Људи из твог окружења су пресуђени, видимо се на суду

Бивши директор СИПА Перица Станић изгледа говори из личног искуства, јер је више него познато јавности да су људи из његовог окружења пресуђени за шверц дрогама и осталим супстанцама, рекао је за РТРС генерални директор Аутопутева Српске и бивши предсједник Владе Српске Радован Вишковић.
"Небулозе ријетко кад коментаришем, али ово је напад на мој лични интегритет и на моју породицу. Према томе ја једино могу поручити господину Станићу, а и свим оним порталима који на неки начин преносе коментаре на основу ових лажи и неистина, да ће бити тужени", навео је Вишковић.
Истакао је да ће Станић имати прилику на суду да све поткријепи доказима.
"Очекујем да врло брзо буду покренуте тужбе и имаће прилику на суду да покаже и докаже своје наводе. Очекујем и поручујем нека се спреми", јасан је Вишковић.
Док је Перица Станић био директор СИПА, његов суграђанин из Прњавора Драган Мектић био је министар безбједности у Савјету министара. А Мектићев тадашњи савјетник Бојан Цвијетић је више пута био хапшен и пресуђен због трговине наркотицима.
