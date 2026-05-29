Вишковић одговорио Станићу: Људи из твог окружења су пресуђени, видимо се на суду

АТВ
29.05.2026 18:22

директор Аутопутева Републике Српске
Фото: ATV

Бивши директор СИПА Перица Станић изгледа говори из личног искуства, јер је више него познато јавности да су људи из његовог окружења пресуђени за шверц дрогама и осталим супстанцама, рекао је за РТРС генерални директор Аутопутева Српске и бивши предсједник Владе Српске Радован Вишковић.

"Небулозе ријетко кад коментаришем, али ово је напад на мој лични интегритет и на моју породицу. Према томе ја једино могу поручити господину Станићу, а и свим оним порталима који на неки начин преносе коментаре на основу ових лажи и неистина, да ће бити тужени", навео је Вишковић.

Истакао је да ће Станић имати прилику на суду да све поткријепи доказима.

"Очекујем да врло брзо буду покренуте тужбе и имаће прилику на суду да покаже и докаже своје наводе. Очекујем и поручујем нека се спреми", јасан је Вишковић.

Радован Вишковић

Друштво

„Аутопутеви трпили финансијску штету због неотварања новог граничног прелаза“

Док је Перица Станић био директор СИПА, његов суграђанин из Прњавора Драган Мектић био је министар безбједности у Савјету министара. А Мектићев тадашњи савјетник Бојан Цвијетић је више пута био хапшен и пресуђен због трговине наркотицима.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Радован Вишковић

Аутопутеви Републике Српске

Перица Станић

На свечаној сједници невесињске Скупштине поводом славе општине - Спасовдана данас су уручена општинска признања и захвалнице, а највише признање, Повеља општине в.д. директора "Аутопутева Републике Српске" Радовану Вишковићу, за изузетан допринос развоју инфраструктуре и унапређењу квалитета живота становника Невесиња током мандата предсједника Владе Српске.

