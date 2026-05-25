Вишковић: Ауто-пут Бањалука-Београд, национални пројекат Српске

Пројекат изградње ауто-пута Бањалука-Београд, в.д. директор Аутопутева Републике Српске, Радован Вишковић назвао је националним пројектом Републике Српске.
„Пројекат је у одмаклој фази и то је национални пројекат Републике Српске. То је нешто што треба да буде сан свих нас који живимо на овим просторима, повезивање Бањалуке и Београда ауто-путем преко територије Републике Српске и Брчко Дистрикта“, казао је Вишковић.
Како он наводи, познато је да су се годинама ломила копља око проласка територијом Брчко Дистрикта као и добијања њихове сагласности, односно пристанка, како каже Вишковић, а када је ријеч о изградњи ауто-пута те је нагласио да је дошло до промјена на том плану.
„То се промијенило у задње вријеме и сада и Брчко Дистрикт води своје процедуре убрзаније него сада и можемо очекивати да и они то питање ријеше јер на неки начин тих тридесетак километара проласка кроз Брчко Дистрикт ауто-путем, који ће бити у власништву Брчко Дистрикта на неки начин и наш ауто-пут који радимо од Бијељине до Брчког и од Вукосавља до Брчког на неки начин имао би тај недостатак, тако да ми је драго да су власти Брчко Дистрикта вјероватно, притиснути и нашим иницијативама да и ми почнемо да на неки начин, хипотетички кажем – нападамо границе Брчко Дистрикта и са једне и са друге стране са ауто-путем“, рекао је Вишковић.
Данас Аутопутеви Републике Српске газдује са неких 111 километара ауто-пута, а у овом тренутку имају уговорено и у плану изградњу нових 111-112 километара ауто-пута у Републици Српској, казао је Вишковић те је напоменуо да су процедуре за изградњу нових стотину километара завршене и уговорене.
„У наредне три до четири године Република Српска може да рачуна на двоструко већу километражу ауто-путева него што данас има. То је озбиљан искорак да у једном врло кратком временском року саградимо толику километражу ауто-путева, а свједоци сте да смо ових 111-112 километара ауто-пута радили више од двадесет година. Тако да је ово динамика мало више него убрзана“, казао је Вишковић, а на шта их је, како је нагласио подстакла Србија, односно предсједник Александар Вучић, а који је кренуо у једну озбиљну и модерну изградњу инфраструктуре.
„Када је ријеч о ауто-путу Бањалука-Београд, ја бих рекао да је то од Градишке до Београда јер је и Градишка сада спојена. Имамо изграђен и ауто-пут од Бањалуке преко Прњавора па све до Добоја и уговорили смо са кинеским партнерима Вукосавље – Добој неки 31,5 километара и исто тако уговорили смо са другим кинеским партнером 17 километара Бијељина-Брчко и већ радимо тих 20 километара наша домаћа компаније Интеграл инжињеринг“, рекао је Вишковић.
Он је нагласио да је остала непокривена још једна дионица у дужини од 35 километара од Добоја до Вукосавља, а гдје су Аутопутеви у поодмаклој фази гдје се воде преговори са Свјетском банком да они финансирају пројекат, а што су прихватили.
„Сада смо у фази израде документације, мониторинга, који они раде у нашем јавном предузећу и да се увјере у наше финансијске извјештаје и да се увјере у нашу ликвидност као и наш потенцијал да ми то све можемо сервисирати. Ја сам прије неких пар дана имао састанак са одлазећим директором Свјетске банке из БиХ, који је овдје боравио пет година, господином Шелдоном. Када су многи заобилазили Републику Српску, Свјетска банка је била ту“, казао је Вишковић наглашавајући да се због овог односа и јавно захвалио на сарадњи.
Вишковић је нагласио да је од Шелдона добио потврду да ће подржати кредит за изградњу ове дионице ауто-пута Добој-Вукосавље, а чиме ће бити заокружена прича повезивања Београда и Бањалуке.
„Ми озбиљно радимо и данас смо имали састанке везано за пројектно-техничку документацију и израду идејног пројекта брзе цесте од Бијељине преко Зворника, Милића па према Подроманији- Ту прву фазу која би ишала од Бијељине преко Коњевић Поља и то је у надлежности ЈП Аутопутева. Нешто још што радимо врло озбиљно, наручен је пројекат и имамо неких пет до шесто варијанти проласка самог ауто-пута Јадранско-Јонска магистрала, која иде од Италије до Грчке па све до Солуна и дуга је преко хиљаду и сто километара, али једним дијелом пролази кроз Републику Српску преко Херцеговине, односно поред Требиња. Односно од Стоца у Федерацији, Андријевице у Црној Гори и то је нека дужина од неких 55 километара ауто-пута, који ће се градити и у том дијелу Републике Српске“, рекао је Вишковић.
Такође, споменуо је да је у наредним данима планирана јавна набавка пројектно-техничке документације брзе цесте од Требиња према Гацку, како би онда путем траке за спора возила се рјешавало питање од Гацка према Фочи и даље према Вишеграду гдје је план уклапање у брзу цесту од Вишеграда до Сарајева, а која је наставак изградње ауто-пута који ради Србија од Ужица према Златибору и Чајетини.
„Са брзом цестом и са Јадранско-Јонско магистралом ми долазимо до импозантне цифре нових савремених саобраћајница у Републици Српској, које би на данашње стање које имамо и са којим газдујемо као ЈП Аутопутеви имали и скоро три пута већу километражу. Ауто-пут Приједор-Бањалука потписан је још 2018. године још у новембру мјесецу гдје је било озбиљних проблема на том пројекту зато што је то пилот пројекат на овим просторима. Чак у Европи немате случајева да је кинеска компанија путем концесије градила неки ауто-пут, све је то на бази кредита. Ово је први пут да је Република Српска имала ту част да једна кинеска компанија гради ауто-пут од Бањалуке до Приједора, дужине од 40 километара“, рекао је Вишковић.
Он је нагласио да су се морале испоштовати сложене и многобројне процедуре те поменуте довести у законске оквире, а што је током септембра прошле године дошло у завршну фазу преговора и могућности да се крене у реализацију.
„Они су су тада добили кредитна средства своје ексим банке, која њих прати као кинеску компанију и на неки начин од тог момента можемо рачунати да је почела озбиљна градња ауто-пута Бањалука-Приједор и она је сада у пуном капацитету градње. Ми као јавно предузеће у власништву Владе Републике Српске и нашег ресорног Министарства саобраћаја и веза, са становишта јавног предузећа ми пратимо концесије и експропријацију из те концесије, а што је била наша обавеза. Ми смо у прошлој години издвојили 33 милиона марака за експропријацију потребну за изградњу ауто-пута и ми у овом моменту имамо више од 80 одсто земљишта на тој траси Бањалука-Приједор“, рекао је Вишковић.
Вишковић је нагласио да се тренутно, убрзаним темпом рјешава и петља – Куљани те је у плану уклапање поменуте у постојеће саобраћајнице како би завршетком ауто-пута исти имао употребну вриједност.
