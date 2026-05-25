Путнички саобраћај преко старог моста у Градишци могао би да крене у наредних 10 дана

Аутор:Теодора Беговић
Путнички саобраћај преко старог моста у Градишци могао бити поново да крене у сљедећих 10-ак дана, каже в.д. директора Путева Српске. Нема добрих вијести за камионе. Прелиминарна испитивања носивости дијагностикују да мост може издржати возила до 3,5 тоне.
Саобраћај у пуном капацитету чекаће потпуну санацију за коју ће бити потребан дужи временски период, поручују из „Путева Републике Српске“.
"Добили смо прелиминарне резултате испитивања. Вјероватно ћемо док не урадимо озбиљнију реконструкцију самог граничног прелаза, односно приступних саобраћајница и прилазних мостова, планирамо за десетак дана да поднесемо захтјев и да пустимо мали, односно путнички саобраћај до 3,5 тоне. Евентуално ћемо размотрити да пустимо аутобуски саобраћај. Резултати нам говоре да не би било безбједно да пустимо сав саобраћај", рекао је Мирослав Јанковић, в. д. директора „Путева Републике Српске“.
Трошкове санације моста сносиће Путеви и Влада Републике Српске. У складу са споразумом између министарства транспорта и комуникација у Савјету министара БиХ и ресорног министарства Хрватске, трошкове одржавања моста на старом граничном прелазу у Градишци требало би да финансира министарство транспорта и комуникација БиХ. Међутим, од тога по свему судећи нема ништа.
"Три пута су доносили одлуку да ће нам додијелити средства. Нажалост, мизерних 24 хиљаде марака, иако је била процјена милион и по марака, колико нам је и потребно за санацију. До дан данас нам нису испоручили ниједну једину марку, иако су били дужни у складу са споразумом. Ја апелујем још једном на њих да ако се нешто потписује да се не прописује само проформе. Требају да потпишу и да нам одобре средства која су нам заиста потребна за реконструкцију. Та средства од 24 хиљаде марака нама нису довољна ни да офарбамо ограду", рекао је Мирослав Јанковић, в. д. директора „Путева Републике Српске“.
Мост на граничном прелазу Градишка на којем је дошло до урушавања требало би да остане међународни гранични прелаз, али само за путничка возила, јер нема довољно капацитета и за путничка и за теретна возила, став је градоначелника Градишке.
"Став Градске управе града Градишка, у разговорима са представништвом ресорног министарства Владе Републике Српске и са Савјетом министара, је да би се гранични прелаз некако требао измјестити на хрватску страну, да са оне стране имамо интегрисани гранични прелаз гдје би он био само за путничке аутомобиле", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.
Брзој санацији моста надају се и у Управи за индиректно опорезивање БиХ. Кажу да су у Градишци неопходна два гранична прелаза, поготово у сезони годишњих одмора.
"Ја се надам да ће грађевинци санирати оштећење моста на старом граничном прелазу у Градишци и да ћемо у скоријем временском периоду бити у ситуацији да нам раде оба гранична прелаза јер ће тек тад бити прави ефекат за све оне који путују из било код разлога, а поготово за пословну заједницу", рекао је Зоран Тегелтија, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Стари гранични прелаз у Градишци затворен је када је на мосту дошло до дјелимичног урушавања бетонске конструкције и ограде. Ова ситуација довела је до привременог отварања новог граничног прелаза, које је до тада мјесецима уназад блокирао члан управног одбора УИО Зијад Крњић.
