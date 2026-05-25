Институт за нестале особе БиХ открио нови план рада: Апетити порасли за 1,5 милиона KM

Институт за нестале особе БиХ припремио је нови трогодишњи план рада за период 2027–2029. године вриједан 12,3 милиона КМ, што је за око 1,5 милиона више у односу на раније пројекције.
Према новом плану, Институт намјерава да годишње обави око 600 излазака на потенцијалне локације гробница, 300 интервјуа са информантима и идентификује између 70 и 80 особа.
Представници породица несталих из Републике Српске тврде да је процес тражења несталих Срба у застоју од формирања Института 2008. године и траже оснивање посебне институције у Српској.
Представници породица несталих оцјењују да је неопходно вратити процес тражења несталих на ниво из првих поратних година, када су резултати били видљивији и систематичнији.
Институт је недавно добио нови, шести по реду сазив Колегијума директора од 2005. када је основана те институција на чији рад породице несталих из Републике Српске имају бројне критике и притужбе, не штедећи ни оне који на руководеће позиције долазе као кадрови из реда српског народа.
Република Српска још потражује око 1.600 несталих бораца и цивила, док су у три спомен-костурнице остаци око 600 неидентификованих лица. Упозоравају да је процес тражења несталих Срба у застоју након формирања Института 2008. те да би тражење несталих до сада било готово завршено да је процес остао у надлежности ентитетских комисија.
Потврда тога је и захтјев који су представници породица несталих из Српске недавно упутили републичком врху, тражећи формирање такве институције са сједиштем у Српској, уз подсјећање да Закон о складиштењу ДНК профила постоји још од 2012. године те да републички Завод за судску медицину има могућности да прикупља крвне узорке, складишти их и након тога приступи изради и поклапању са коштаним узорцима да би били идентификовани.
И док ти апели још нису спроведени у дјело, надлежни у Институту су у овој години већ направили и открили два плана рада. У првом, објављеном првих дана ове године, пописани су задаци који су пред њима од 2026. до 2028. за чију им је реализацију требало 10,97 милиона, односно од 3,5 до 3,8 милиона КМ гледајући по годинама.
Међутим, нови оквир, који обухвата период од 2027. до 2029. године, који је ових дана упућен у фазу консултација показује да су им апетити порасли и то за готово исти обим предвиђеног посла као у претходном стратешком документу.
"За реализовање програма у трогодишњем периоду 2027 - 2029. планирано је 12.301.403 КМ", пише у информацији Института.
Ту је и појашњење да им је за сваку годину, почевши од наредне, потребно од 4,07 до 4,13 милиона КМ.
"Евентуална недостатна средства која би требало обезбиједити у периоду од 2027. до 2029. биће обезбијеђена кроз реструктурирање постојећих средстава у оквиру законских могућности, захтјевима за средствима из текуће резерве за високоприоритетне програме, по могућности из донаторских извора", стоји у документу.
У истом акту је, између осталог, наведено да још трагају за 7.550 особа те да би у годинама које слиједе тај број, из године у годину, требало да буде мањи за око 50.
Образлажући трошкове руководиоци процјењују да ће током сваке године из плана имати по 600 излазака на локације потенцијалних гробница те да ће обавити по 300 интервјуа са информантима те идентификовати између 70 и 80 особе и обавити око 75 сахрана на годишњем нивоу.
Принципи тражења несталих особа, начин вођења централне евиденције и друга питања у вези с тражењем особа из БиХ и у њој, несталих од 30. априла 1991. до 14. фебруара 1996. године, дефинисани су законом из 2004.
Представници породица несталих из Републике Српске истичу да је нада да ће Институт за нестала лица радити на идентификација несталих Срба давно изгубљена и поразно је да ниједно тијело српске националности није идентификовано иако се трага за стотинама несталих Срба.
На недавном округлом столу, који је одржан у Источном Сарајеву поводом Дана несталих, наглашено је да питање тражења несталих Срба у протеклом рату мора да буде подигнуто на ниво виталног националног интереса.
Предсједница Републичке организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац је истакла да процес тражења мора да буде враћен на ниво на којем је био у првим поратним годинама, када се радило много систематичније и када су резултати били видљивији.
Посљедњи покушај реорганизације Института за нестала лица заустављен је прије неколико година непосредно пред постизања договора, који је, како тврде из Српске, био извјестан, али је прво изигран од стране представника из ФБиХ, а потом и са нивоа БиХ. Најважнија је, како су истицали чланови радне групе из Републике Српске, ентитетска заступљеност, односно да чланови Управног одбора и Колегијума директора буду бирани из Српске и ФБиХ. У оквиру Института постоје још Надзорни и Савјетодавни одбор, преноси Глас Српске.
