Рубио: Добре шансе за споразум за Техераном

Сједињене Државе имају добре шансе да постигну привремени споразум са Ираном о нуклеарном питању, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
"На столу је прилично озбиљан приједлог у вези са њиховом способношћу да трајно отворе мореуз и да се приступи веома стварним, значајним и временски ограниченим преговорима о нуклеарном питању, и надамо се да можемо успјети у томе", рекао је Рубио.
Вашингтон и Техеран договорили отварање Ормуског мореуза за 30 дана
Рубио је увјерио да су САД посвећене тражењу свих начина за дипломатско рјешење са Ираном прије прибјегавања другим опцијама.
