Рубио: Добре шансе за споразум за Техераном

АТВ
25.05.2026 08:04

Државни секретар Сједињених Држава Марко Рубио напушта сцену након говора на догађају поводом прославе 250. годишњице Сједињених Држава, у конгресном центру Бхарат Мандапам, у Њу Делхију, Индија, у недељу, 24. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool

Сједињене Државе имају добре шансе да постигну привремени споразум са Ираном о нуклеарном питању, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

"На столу је прилично озбиљан приједлог у вези са њиховом способношћу да трајно отворе мореуз и да се приступи веома стварним, значајним и временски ограниченим преговорима о нуклеарном питању, и надамо се да можемо успјети у томе", рекао је Рубио.

Рубио је увјерио да су САД посвећене тражењу свих начина за дипломатско рјешење са Ираном прије прибјегавања другим опцијама.

