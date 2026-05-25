Додик: За стравични злочин у Брадини још нико није одговарао

Аутор:АТВ
Маја 1992. године у Брадини је угашен живот, а са њим и животи десетина невине дјеце, жена, мушкараца које су мучки убили припадници муслиманских и хрватских формација само због српског имена и крсне славе, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Године пролазе, а тишина која се прије 34 године надвила над Брадином и данас одјекује истом јачином и болом. Брадина је један у низу симбола спаљених српских огњишта, угашених славских свијећа, оскрнављеног мјесног храма, мучки прекинутих живота", рекао је Додик за Срну поводом обиљежавања 34 године од бруталног убиства 48 мјештана овог српског села, док је њих неколико стотина одведено у логоре и злостављано.
Додик је навео да су злочинци окупљени око тадашњих муслиманских вођа, креатора и иницијатора рата у БиХ, извршили напад на вјековна српска огњишта и имања у Брадини, поубијали и затворили у логоре на све што су наишли, а што се зове српским именом, преноси СРНА.
"Њих 3.000 наоружаних припадника паравојних муслиманских и хрватских формација, дојучерашњих комшија, устријемило се на недужне мјештане српске националности, и младо и старо, у Брадини и убијали их на најбруталније начине на кућном прагу.
За само два дана, од 25. до 27. маја 1992. године, убијено је 48 цивила, док је у логорима Челебићи и Мусала било заточено 330 цивила који су на најсвирепији начин мучени, а њих 22 логораша је умрло у најстрашнијим мукама", истакао је Додик.
Он је навео да свега неколико десетина слабо наоружаних мушкараца није могло да пружи отпор и одбрани Брадину у овом бруталном нападу, па је село у потпуности спаљено и уништено, а Црква Вазнесења Господњег, саграђена 1938. године, запаљена и срушена.
"О бруталности злочина у Брадини и свирепости његових извршилаца говори и податак да су злочинци платили Роме који су везали ноге убијених Срба конопцима, а затим њихова тијела коњима вукли до ископане јаме у порти порушеног храма и ту их бацали. За три дана у ту јаму бачено је 26 тијела недужних Срба. Такође, постоје и свједочења која говоре о окрутном и нечовјечном понашању зликоваца према српским кћеркама, сестрама и мајкама које су биле подвргнуте вишеструким силовањима и бруталним иживљавањима", нагласио је Додик.
Наравно, додао је, за овај стравични злочин у Брадини, као и за многе друге злочине над Србима још нико није одговарао, јер се пред Судом БиХ увијек воде маратонски процеси који немају краја када је ријеч о српским жртвама, чекајући да починиоци и свједоци "биолошки нестану".
"Док се са тугом и дубоким поштовањем сјећамо свих невино страдалих мјештана Брадине, наша дужност није само да тугујемо, већ и да памтимо, да њихова имена отимамо од заборава, о њиховој жртви говоримо гласно и достојанствено и да никада не дозволимо да зуб времена изједе истину о њиховом страдању.
Много је Срба страдало, много је српских огњишта угашено, много кућа и храмова порушено у протеклом грађанском рату у БиХ да би тако лако дозволили да заборав прекрије истину о нашем страдању. Република Српска и слобода коју данас имамо скупо су плаћене и не смијемо себи да дозволимо заборава. Док је нас и нашег сјећања и они ће живјети, јер заборав је поновни злочин над властитим жртвама", поручио је Додик.
