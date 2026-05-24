"Демократски изабране институције једини легитимни носиоци власти у Српској и БиХ"

Демократски изабране институције једини су легитимни носиоци власти у Републици Српској и БиХ, а даљи опстанак ОХР-а директно је у супротности са суверенитетом БиХ и тежњама за чланством у ЕУ, истиче се у Приједлогу одлуке о усвајању декларације о затварању ОХР-а у БиХ, која ће се сутра наћи пред Народном скупштином Републике Српске по хитном поступку.
"Информација о потреби затварања канцеларије ОХР-а - Садашње стање отвара двије опције. Прва је именовање новог високог представника, а друга је затварање Канцеларије високог представника. За Републику Српску је најбоља опција затварање Канцеларије. Прелазно компромисно рјешење би могло бити и опстанак Канцеларије без такозваних Бонских овлашћења уз јасно ограничење трајања мандата и гаранцију да је то посљедњи високи представник", саопштено је из НСРС.
У тексту се истиче и да би власт и опозиција у Републици Српској требало да заузму јединствен став како би ојачали преговарачку позицију у разговорима са међународном заједницом. Такође се упозорава да би именовање новог високог представника са истим овлашћењима могло довести до политичког отпора и блокаде институција БиХ од стране представника Републике Српске. У СНСД-у јасни – кажу да је њихов став о питању ОХР одавно познат.
"Да се ми противимо и даље постојању канцеларије високог представника и да сматрамо да и ако се дође до именовања неког новог високог представника, да треба имати сагласност свих, Савјет безбједности, све чланице треба да дају легалност том мандату и да га орочи", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС.
За Српску је прихватљив само ограничени мандат новог високог представника, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Важно је да има ограничен мандат, да се бонска овлашћења коју су они измислили и лажно овдје упражњавали све ове године, нестану, да тај високи представник буде изабран на одређено вријеме, годину двије дана и кад истекне датум његовог мандата, да тада угаси канцеларија високог представника. Онда, наравно нема ни ОХР-а. Та њихова прича о томе како то треба измјестити је потпуно неприхватљива као и опстанак високог представника у БиХ", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Нити ће ова Декларација допринијети укидању канцеларије ОХР-,а а ни њеном останку, Декларација је политички манифест, порука је СДС-а уочи сједнице.
"Што се тиче ОХР-а он је требао бити затворен најмање 10 година од потписивања Дејтона. А то би се десило десило да су локалне власти одрадиле и да су државу довеле до функционалности, али нису јер видимо да је 30 година након Дејтона то на ниском нивоу. Вјероватно ће некада недгје веће силе и моћници одлучити о опстанку или одласку ОХР-а", рекао је Недељко Гламочак, посланик СДС-а у НСРС.
Лидер Листе за правду и ред, Небојша Вукановић каже да би било добро да се затвори Канцеларија високог представника.
"Република Српска остаје привржена Дејтонском мировном споразуму и позива представнике Федерације БиХ и три конститутивна народа на директан дијалог о будућности земље, без посредства и притисака међународних тутора", рекао је Небојша Вукановић, лидер Листе за правду и ред.
"Одласком овог нелегалног Шмита, ништа нисмо добили ако остану неки нови са Бонским овлаштењима. То је само питање дана и момента када ће неки страни лобији правити све да тај исти донесе акт, наметне закон ради урушавања Републике Српске. Због тога сматрамо да је дошло вријеме да се затвори канцеларија ОХР-а", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Оно што се види кроз сам текст Декларације јесте завршница једног правног, политичког и дипломатског процеса који је започело и проводило руководство Републике Српске, сматра правник Драган Дакић.
"Након одласка односно укидања канцеларије високог представника свакако да је један од круцијалних задатака руководства Републике Српске да се из правног поретка БиХ ишчисте како год знамо посљедице Шмитовог дјеловања", рекао је Драган Дакић, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске.
Зашто би представници Републике Српске учестовали у формирању и раду институција БиХ ако постоји неко ко ће то радити умјесто њих, овакав начин борбе за позиције Републике Српске је демократски, легитиман и не представља кривично дјело, закључено је у овој информацији која ће се сутра наћи пред посланицима НСРС.
