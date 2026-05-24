Сакић: Извјештај САД јасно говори да је завршена изградња нација, то је за БиХ најважније

Извјештај Министарства вањских послова Сједињених Држава о унапређењу регионалне стабилности и просперитета у Западном Балкану, пружа драгоцјен увид у политике и циљеве Сједињених Држава на овом подручју.
Рекао је ово магистар права Дамир Сакић и додао, да се из појединих дијелова извјештаја може извући неколико битних закључака.
"Први, да исти представља континуитет политике администрације предсједника Трампа, када је у питању интервенционизам и изградња нација, пројекти Сједињених Држава широм свијета. То јесте да је са таквом праксом и политиком готовом. Други, да Сједињене Државе у Западном Балкану као цјелину, па тако и у Босни и Херцеговине све актере третирају једнако као економске и партнере у енергетским и инфраструктурним пројектима. Трећи, да домаћи политички актери, у Западном Балкану као цјелини, па тако и у Босни и Херцеговину као искључиви носиоци политичке одговорности, морају доносити потребне одлуке и разрјешавати домаће проблеме. Нико неће доћи и то урадити за њих, а поготово не Сједињене Државе. Ако се неко надао до сада, слободно може престати да се нада. Четврти, Сједињене Државе ће све пројекте који су у њиховом искључивом интересу, а који су наведени даље кроз овај Извјештај, реализовати на исти начин на који су реализовали и Јужну гасну интерконекцију", рекао је магистар права.
Из дијела извјештаја у којем се наводи да је Америка помогла у рјешавању највеће кризе од рата закључује се, каже Сакић, да се он односи на оставку Кристијана Шмита који је, додаје овај магистар права, највећи кривац за ту кризу.
"У вези са напријед цитираним дијелом Извјештаја, подсјећање да је Кристијан Шмит мијењао своју причу о оставци неколико пута. Прво је казао да је то био његов лични чин, а онда је признао (јуче за њемачке медије) да је оставку поднио и једним дијелом ради притиска Сједињених Држава. У јавности се још увијек нагађа о конкретним разлозима али након овог што је наведено у Извјештају, нема сумње да је и највећа уставна и политичка криза од 1995. године до данас, а за коју је искључиви кривац управо Шмит, дала допринос томе да Сједињене Државе изврше притисак на њега да поднесе оставку", каже Сакић.
Извјештај даље наводи да САД процјењују да је БиХ у овом моменту стабилна, али да је потребно урадити двије ствари да би се стабилност одржала.
"Процјена Министарства спољних послова Сједињених Држава у овом тренутку је да је Босна и Херцеговине стабилна, а да би се 'стабилност одржала', према овоме потребно је кумулативно испунити двије ствари. Прва, да се промјени високи представник, те доведе неко коме ће све три стране дати подршку. За почетак, такав један, треба да прође процедуру у Савјету безбједности УН у складу са Анексом 10. Друга, да се домаћи актери суздрже од понашања која могу негативно утицати на реализацију економских пројеката. Дакле, исход сваког будуће гласања или каквог другог одлучивања у вези пројеката везаних за интересе Сједињених Држава је већ унапријед познат. Свако ко буде против или ко буде блокирао те пројекте, сматраће се актером који доприноси 'подјелама' и спречава реализацију заједничких пројеката. Срећно, ко год то уради", каже Сакић.
Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Država o unaprijeđenju regionalne stabilnosti i prosperiteta u Zapdnom Balkanu, pruža dragocjen uvid u politike i ciljeve Sjedinjenih Država na ovom području. — Damir Sakić (@_DamirSakic) May 23, 2026
U uvodniim napomenama Izvještaja, između ostaloga se navodi
„The…
Прокоментарисао је и дио извјештаја који се односи на јачање одбрамбених капацитета земаља Западног Балкана.
"Дакле, од држава Западног Балкана, па тако и од Босне и Херцеговине се очекује да увећа финансијска средства која се издвајају за одбрану. Сједињене Државе очекују да то буде износ до 5% БДП. Сједињене Државе ће кроз мултилатерални оквир Јадранске Повеље, подстицати регионалну сарадњу у области сигурности и одбране. С обзиром да је изворна намјена Јадранске Повеље била да кроз међусобну сарадњу припреми државе Западног Балкана за чланство у НАТО, показује да Сједињене Државе, тј. администрација предсједника Трампа не одустаје од даљег ширења НАТО савеза", рекао је Сакић.
Можда и најважније за БиХ у овом извјештају је, каже Сакић, то да Америка инсистира на враћање политичке одговорности домаћим актерима.
"На крају, за Босну и Херцеговину је важно да Сједињене Државе не само подржавају већ инсистирају на потпуној реституцији суверенитета и враћању политичке одговорности и одлучивања домаћим актерима. Сједињене Државе потврђују да је ера изградње нација завршила, да више нема политичког интервенционизма (у форми тзв. Бонских овлаштења), те да нема привилегованих политичких актера већ су за политичким столом у Босни и Херцеговини сви једнаки. Ово посљедње је можда и најважнија промјена", закључио је магистар права.
