Гогановић са америчким конгресменима - Сједињене Државе стратешки партнер

конгресменима Китом Селфом и Сухасом Субраманијем да САД представљају кључног стратешког партнера и подржао напоре усмјерене ка јачању регионалне стабилности.
Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић истакао је током састанка са америчким У Министарству одбране одржан је састанак са двојицом америчких конгресмена током којег је разговарано о унапређењу сарадње и актуелним регионалним и међународним питањима.
Током састанка Гогановић је захвалио на досљедном поштовању Дејтонског мировног споразума и изразио подршку америчким напорима усмјереним ка јачању регионалне стабилности, преноси "Срна".
"Заједно можемо обезбиједити мир и стабилност на Балкану, што доприноси безбједности читаве Европе", истакао је Гогановић на састанку.
Састанку су присуствовали отправник послова Амбасаде САД у БиХ Џон Гинкел и војни аташе бригадир Грегори Холмес, саопштено је из Кабинета замјеника министра одбране.
Конгресна делегација је у посјети БиХ како би разговарала о регионалној стабилности, безбједности и континуираном партнерству са БиХ.
