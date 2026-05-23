Цвијановић: Такозвани министар Конаковић наставља да сам себе дисквалификује

23.05.2026 19:47

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да такозвани министар Елмедин Конаковић наставља да дисквалификује само себе.

Конаковић је током учествовања на ГЛОБСЕК форуму у Прагу рекао да "европске земље, односно ЕУ треба да изаберу новог високог представника у Савјету за имплементацију мира, а не да слијепо слиједе политику Сједињених Америчких Држава".

"Његове изјаве не одражавају ставове Републике Српске, (самим тим ни ставове БиХ), која сматра да је вријеме убијања демократије од стране тзв. високих представника прошло", истакла је Цвијановићева.

Она је нагласила да је смислен једино став администрације САД да локалне институције и представници конститутивних народа треба да преузму одговорност за све процесе у БиХ.

"Уз рјешавање недемократске заоставштине дјеловања ОХР-а, то је једини начин да БиХ изађе из перманентне кризе", објавила је Цвијановићева на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

