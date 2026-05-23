Могу ли политичке странке из Српске постићи јединство у ФБиХ?

Аутор:Бранка Дакић
Предсједник СПС-а, Горан Селак, недавно је позвао на формирање јединствене српске листе у Федерацији БиХ. Ставови из неких од владајућих странака су да идеја није лоша, док поједини опозиционари става да је то за њих неприхватљиво.
Национално јединство у циљу заштите права и интереса српског народа који живи у Федерацији БиХ, оно је на шта позива Горан Селак. То се, сматра он, може постићи формирањем јединствене српске листе, па позива све политичке партије на тај корак.
"Позивамо све политичке партије и све наше људе са сједиштем у Републици Српској да идемо заједно као српска листа и да наступимо јединствено у Федерацији БиХ. Морамо се ујединити и помоћи нашем народу који живи тешко, далеко од очију јавности и институција", рекао је Селак.
Добра је идеја, али питање је колико је изводљива, порука је из СНСД-а.
"Било би пожељно да се Срби уједине. Има она стара клетва, која нас прати: Не дај Боже да се Срби сложе. Мислим да је приједлог конструктиван, колико је реалан, вријеме ће показати", каже Сања Вулић, потпредсједник СНСД-а.
Нећемо са Селаком, нити са било којој владајућој партијом, поручују из Листе за правду и ред. Не вјерују у искреност овог приједлога.
"То је за нас апсолутно неприхватљиво. На неки начин издали би наше присталице. Ми нигдје никада нисмо ишли са њима, па тако ни у Федерацији", рекао је Небојша Вукановић.
У Сарајеву се не бране политички, већ национални интереси Срба, став је аналитичара. Зато овај приједлог сматрају више него добрим.
"Та заједничка листа и неки резултат у Федерацији би помогао да се поправи положај Срба у ФБиХ, д аимају своје представнике у законодавној, а онда и у извршној власти. Добра је то идеја, мислим да би сви политички актери требали да је прихвате", каже Драгомир Вуковић, политички аналитичар.
О националном јединству дуго се прича, али до сада га није било, а и те како је потребно. Како сада ствари стоје, тешко је за очекивати да ће и овај пут бити постигнуто.
