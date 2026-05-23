Logo
Large banner

Могу ли политичке странке из Српске постићи јединство у ФБиХ?

Аутор:

Бранка Дакић
23.05.2026 19:14

Коментари:

0
Зграда заједничких институција БиХ
Фото: АТВ

Предсједник СПС-а, Горан Селак, недавно је позвао на формирање јединствене српске листе у Федерацији БиХ. Ставови из неких од владајућих странака су да идеја није лоша, док поједини опозиционари става да је то за њих неприхватљиво.

Национално јединство у циљу заштите права и интереса српског народа који живи у Федерацији БиХ, оно је на шта позива Горан Селак. То се, сматра он, може постићи формирањем јединствене српске листе, па позива све политичке партије на тај корак.

"Позивамо све политичке партије и све наше људе са сједиштем у Републици Српској да идемо заједно као српска листа и да наступимо јединствено у Федерацији БиХ. Морамо се ујединити и помоћи нашем народу који живи тешко, далеко од очију јавности и институција", рекао је Селак.

Добра је идеја, али питање је колико је изводљива, порука је из СНСД-а.

"Било би пожељно да се Срби уједине. Има она стара клетва, која нас прати: Не дај Боже да се Срби сложе. Мислим да је приједлог конструктиван, колико је реалан, вријеме ће показати", каже Сања Вулић, потпредсједник СНСД-а.

Нећемо са Селаком, нити са било којој владајућој партијом, поручују из Листе за правду и ред. Не вјерују у искреност овог приједлога.

"То је за нас апсолутно неприхватљиво. На неки начин издали би наше присталице. Ми нигдје никада нисмо ишли са њима, па тако ни у Федерацији", рекао је Небојша Вукановић.

У Сарајеву се не бране политички, већ национални интереси Срба, став је аналитичара. Зато овај приједлог сматрају више него добрим.

"Та заједничка листа и неки резултат у Федерацији би помогао да се поправи положај Срба у ФБиХ, д аимају своје представнике у законодавној, а онда и у извршној власти. Добра је то идеја, мислим да би сви политички актери требали да је прихвате", каже Драгомир Вуковић, политички аналитичар.

О националном јединству дуго се прича, али до сада га није било, а и те како је потребно. Како сада ствари стоје, тешко је за очекивати да ће и овај пут бити постигнуто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срби

ФБиХ

Република Српска

српско јединство

Босна и Херцеговина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Гинкел дочекао америчке конгресмене у Сарајеву

БиХ

Двојица америчких конгресмена стигла у БиХ, састаће се с Караном

2 ч

0
Оскрнављен храм у Тузли

БиХ

Поново оскрнављен православни храм у Тузли

1 д

0
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

БиХ

Шмит не напушта БиХ својом вољом

1 д

0
Заједничке институције БиХ

БиХ

Нема договора око такозване државне имовине

1 д

3

  • Најновије

20

41

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

20

36

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

20

32

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

20

29

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20

12

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner