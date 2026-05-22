Нема договора око такозване државне имовине

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:2
Најављеним одласком Кристијана Шмита из БиХ, поново се актуелизовало питање такозване државне имовине. Док га бошњачки политичари позивају да наметне Закон о државној имовини, из Републике Српске поручују – у том случају ћемо се осамосталити.
Огласили су се и из Уставног суда БиХ из којег су поручили да они неће нудити модел за рјешавање тог питања, јер оно треба да буде ријешено у Парламенту БиХ.
Док се у Сарајеву заговара усвајање Закона о такозваној државној имовини, порука из Републике Српске је јасна и недвосмислена - ово питање ријешено је Дејтонским мировним споразумом и она припада ентитетима. Зато су скоро никакве шансе да ће политичари у БиХ постићи сагласност у вези са овим.
"Све што припада Републици Српској, како је Дејтон дефинисао је имовина Републике Српске. Све што припада Федерацији је имовина Федерације, а оне заједничке институције, типа ове установе, Парламентарне скупштине, то је заједничка имовина. У том погледу можемо разговарати", каже Сања Вулић, шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому ПС БиХ.
Државна имовина је већ скоро три деценије камен спотицања политичара у БиХ. Бошњаци је, углавном, злоупотребљавају у сврху стицања политичких поена, а један од примјера је и Приједлог закона о државној имовини, који је неколико пута био на дневном реду Представничког дома, али је повучен из процедуре, а унапријед се знало да подршку из Српске неће добити.
"Имамо довољно широк политички и уставни оквир да се око тога можемо договорити у складу са Дејтонским мировним споразумом, ако постоји политичка воља. Ја мислим да око тога неће бити договора и да ће се ту ломити политичка копља, а неко ће то користити за своју политичку кампању, а највише овдје у политичком Сарајеву“, рекао је Бранислав Бореновић, посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за Правду и ред у Представничком дому ПС БиХ.
Парламент је мјесто гдје би се требало ријешити питање такозване државне имовине и то кроз законско рјешење, сматрају у СДП-у.
"Сматрам да сви политички актери, без обзира из којег дијела БиХ долазили, да требамо питање државне имовине ставити на сто, да разговарамо о одређеним рјешењима. На тај начин, ми ћемо створити један правни оквир и предуслове за затварање Уреда високог представника“, рекао је Албин Муслић, посланик СДП-а у Представничком дому ПС БиХ.
Компромис је тешко постићи, али ово је питање које ће се морати ријешити, али уз политички договор и овдје нема мјеста за мијешање ОХР-а, Уставног суда БиХ, ниит било кога са стране, став је правника.
"Неспорно је да сви нивои власти имају имовину. Није спорни ни да БиХ, као међународно призната држава има имовину и ту имамо примјере од војне имовине, заједничких институција, али јако је битно да имовину имају и ентитети, па и кантони, односно нижи нивои власти“, каже Љубинко Митровић, доктор правних наука.
Поједини бошњачки политичари већ су позивали Кристијана Шмита да прије него што оде наметне Закон о државној имовини. Јасно је да би у том случају услиједила реакција и институционални одговор из Републике Српске. У Уставном суду БиХ признали су да они нису надлежни за рјешавање тог питања, па су позвали Парламент да то уради, а с обзиром на супростављене ставове политичара из српске и Федерације, то ће тешко ићи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму