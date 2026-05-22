"Отварањем новог прелаза БиХ спасена од економског колапса"

Отварањем новог прелаза Градишка БиХ спасена је од економског колапса, поручено је након састанка представника Управе за индиректно опорезивање БиХ и свих учесника у царинским поступцима.
Директор УИО БиХ Зоран Тегелтија захвалио се хрватским институцијама које су имале разумијевања за проблем који се десио у БиХ.
"Имамо одређене проблеме који ће вјероватно трајати неки дужи временски период, а то је да се сваког четвртка и петка стварају чепови, када је у питању увоз робе, када улазе камиони у БиХ. И у овом тренутку овај царински терминал није спреман прихватити све камионе у једном тренутку. До 12.00 часова завршен је процес у терминалу за 140 камиона. Они су изашли, али је ушло је нових 117. камиона. Сада ће царински терминал радити до 22.00 часа, а не до 20.00 као до сада", рекао је Тегелтија.
Предсједник Привредне коморе Српске Горан Рачић захвалио се руководству Управе за индиректно опорезивање, на брзом реаговању и отварању новог Граничног прелаза.
"Спасили су колапс БиХ економије. Да се ово није десило, имали би ситуацију која би била неприхватљива. Потребни су нам сви Гранични прелази, који би омогућили привреди да лакше функционише. Оно што могу рећи, јесте да сам имао доста контаката са привредницима из БиХ, који су одушевљени што је отворен овај мост", каже Рачић.
Саша Тривић, потпредсједник Уније послодаваца Републике Српске захвалио се институцијама у БиХ које су учествовале у брзом отварању новог Граничног прелаза у Градишци.
"Мислим да овај гранични прелаз није само рјешење проблема срушеног моста, већ ћемо на овај начин остварити огромне уштеде у привреди, које се одражавају у бржем протоку кроз царински терминал", истакао је Тривић.
