Недић у финалу челенџера у Истанбулу

22.05.2026 15:24

Велики успјех остварио је наш најбољи тенисер Андреј Недић.

Двадесетдвогодишњи Добојлија, први пут у каријери играће у финалу једног " Челенџер" турнира .

У Истанбулу, на " Челенџеру" из серије 75, Недић је данас у два сета, добио Италијана Франка Агаменонеа, 6:4 и 6:2.

Ривал у финалу у борби за прву АТП Челенџер титулу, биће му бољи из дуела Чеха Хинека Бартона и Давида Санчиза из Шпаније.

Пласманом у финале, Недић је већ осигурао 44 бода, што ће му доста поправити пласман на АТП листи. Тренутно је на 277. позицији. Тријумфом у финалу, освојио би 75 бодова и новчану награду од 17 хиљада долара.

