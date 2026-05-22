Недић у финалу челенџера у Истанбулу

Велики успјех остварио је наш најбољи тенисер Андреј Недић.
Двадесетдвогодишњи Добојлија, први пут у каријери играће у финалу једног " Челенџер" турнира .
У Истанбулу, на " Челенџеру" из серије 75, Недић је данас у два сета, добио Италијана Франка Агаменонеа, 6:4 и 6:2.
Ривал у финалу у борби за прву АТП Челенџер титулу, биће му бољи из дуела Чеха Хинека Бартона и Давида Санчиза из Шпаније.
Пласманом у финале, Недић је већ осигурао 44 бода, што ће му доста поправити пласман на АТП листи. Тренутно је на 277. позицији. Тријумфом у финалу, освојио би 75 бодова и новчану награду од 17 хиљада долара.
