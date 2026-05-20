Ђоковић изазвао еуфорију у Паризу, један детаљ ипак брине

Српски тенисер Новак Ђоковић Изазвао је праву еуфорију својим доласком на Ролан Гарос.
Српски тенисер је и данас тренирао на "Шатријеу" , а спаринг партнер овога пута био му је Марин Чилић.
Сада је потврђено и да Виктор Троицки има улогу главног тренера, нешто као и у Паризу прије двије године, кад је Новак освојио олимпијско злато.
Ту је и физиотерапеут Миљан Амановић, који је послије паузе, опет са тимом.
Novak Djokovic ™️#RolandGarros pic.twitter.com/T2BPIdhjO7— Roland-Garros (@rolandgarros) May 20, 2026
Управо је Амановић био тај који је "третирао" Новаково десно раме, које очигледно и даље изазива нелагоду.
Жријеб за Ролан Гарос је у четвртак, док турнир стартује у недељу.
