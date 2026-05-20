Ђоковић изазвао еуфорију у Паризу, један детаљ ипак брине

20.05.2026 18:15

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Српски тенисер Новак Ђоковић Изазвао је праву еуфорију својим доласком на Ролан Гарос.

Српски тенисер је и данас тренирао на "Шатријеу" , а спаринг партнер овога пута био му је Марин Чилић.

Сада је потврђено и да Виктор Троицки има улогу главног тренера, нешто као и у Паризу прије двије године, кад је Новак освојио олимпијско злато.

Ту је и физиотерапеут Миљан Амановић, који је послије паузе, опет са тимом.

Управо је Амановић био тај који је "третирао" Новаково десно раме, које очигледно и даље изазива нелагоду.

Жријеб за Ролан Гарос је у четвртак, док турнир стартује у недељу.

