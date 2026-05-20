Хаос на Ролан Гаросу, судија спријечио тучу на терену: "Хоћеш напоље?

Аутор:АТВ
Коментари:0
Право лудило виђено је послије меча квалификација за Ролан Гарос између Педра Мартинеса и јапанског тенисера Реија Сакамота.
Шпанац је славио резултатом 6:2, 7:5, али је након посљедњег поена дошло до жестоког сукоба на мрежи.
Умјесто уобичајеног руковања, двојица тенисера ушла су у озбиљну вербалну расправу која је врло брзо пријетила да прерасте и у физички обрачун, преноси б92.
Мартинес је, према наводима са терена, чак провоцирао 19-годишњег Јапанца ријечима:
"Хоћеш да изађемо напоље?".
Ситуација је постала толико напета да је судија Џон Блом морао хитно да реагује и раздвоји двојицу играча како инцидент не би додатно ескалирао.
За сада није познато шта је тачно изазвало сукоб, али је јасно да су тензије током меча биле огромне.
Casi llegan a las manos... 😳💥— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2026
El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
17
11
11
11
09
11
04
11
03
Тренутно на програму