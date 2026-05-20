20.05.2026 08:36

Хаос на Ролан Гаросу, судија спријечио тучу на терену: "Хоћеш напоље?
Фото: X / Eurosport.es

Право лудило виђено је послије меча квалификација за Ролан Гарос између Педра Мартинеса и јапанског тенисера Реија Сакамота.

Шпанац је славио резултатом 6:2, 7:5, али је након посљедњег поена дошло до жестоког сукоба на мрежи.

Умјесто уобичајеног руковања, двојица тенисера ушла су у озбиљну вербалну расправу која је врло брзо пријетила да прерасте и у физички обрачун, преноси б92.

Мартинес је, према наводима са терена, чак провоцирао 19-годишњег Јапанца ријечима:

"Хоћеш да изађемо напоље?".

Ситуација је постала толико напета да је судија Џон Блом морао хитно да реагује и раздвоји двојицу играча како инцидент не би додатно ескалирао.

За сада није познато шта је тачно изазвало сукоб, али је јасно да су тензије током меча биле огромне.

