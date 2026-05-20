Западу неће бити добро: Путин и Си "зацементирали" односе Русије и Кине

20.05.2026 08:52

Фото: Tanjug / AP / Maxim Shemetov

Руски предсједник Владимир Путин и кинески предсједник Си Ђинпинг потписали су заједничку изјаву о даљем јачању партнерства и продубљивању руско-кинеских односа.

Након састанка, лидери су потписали заједничко саопштење о даљем јачању свеобухватног партнерства и стратешке интеракције, као и о продубљивању добросуседских, пријатељских односа и сарадње Русије и Кине, јавља Спутњик.

Шефови држава су такође усвојили Декларацију о успостављању мултиполарног свијета и новог типа међународних односа.

Путин и Си
Представници двије земље потписали су 20 заједничких докумената усвојених током посјете руског предсједника.

Церемонија потписивања билатералних докумената одржана је након разговора Путина и Си Ђинпинга у Великој сали народа.

Како је раније напоменуо помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков, ово је веома свеобухватан политички документ, који се састоји од 47 страница.

Заједничко саопштење одражава главне путеве развоја за цијели низ вишеструких веза између Русије и Кине, излаже заједничку визију актуелних међународних питања и наводи главне формате за интеракцију Москве и Пекинга у глобалним пословима.

